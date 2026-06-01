Doda "przejechała się" po Skolimie. "Zajmij się sprzedawaniem swojej kiełbasy, Skolim"

Dyskusja wokół projektu rządowego wsparcia emerytalnego dla artystów od kilku dni rozgrzewa środowisko show-biznesu. Głos w tej sprawie zabrał Skolim podczas pikniku w Czeremsze. Wokalista w wulgarnych słowach ocenił pomysł przeznaczania publicznych pieniędzy na emerytury dla artystów.

Skolim w sprawie emerytur użył wulgaryzmów

Pojechałem dzisiaj na live o tych k***ch artystach. Domagają się emerytur, a dzieci oczekują na zbiórki. Państwo polskie nie ma na zbiórki. Artyści albo ci starzy przechlali całą karierę, p***i, albo ci młodzi robią taką c***ą muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy. Nie ma na to naszej racji. Nigdy na to nie pozwolę. Nie możemy się godzić na to, żeby z naszych podatków jakieś k*y miały pieniądze.

Nagranie szybko obiegło sieć i wywołało lawinę komentarzy. Do występu Skolima postanowiła odnieść się Doda. Na swoim profilu na Instagramie gwiazda nie gryzła się w język!

Doda oceniła wypowiedź Skolima jako "ohydną"

Każda osoba, która udostępnia szokującą, obrzydliwą i naprawdę ohydną wypowiedź Skolima, nie spodziewałam się po nim tego, wydawało mi się, że ma trochę więcej empatii, nie wiem może był pod wpływem czegoś, który wyzywa artystów od k***w i n***w, mówiąc, że nie zasługują na żadną pomoc rządu, bo dzieci są chore, przyczynia się do naprawdę ohydnego hejtu, który i tak mamy w nadmiarze od wielu lat i to głównie my

- powiedziała Doda w swoim nagraniu.

Doda wypomniała Skolimowi brak doświadczenia

Artystka zwróciła też uwagę, że jej zdaniem Skolim patrzy na branżę wyłącznie przez pryzmat własnych doświadczeń. A tych nie ma zbyt wiele i są w pewien sposób ograniczone.

Skolim jest dosyć młodym artystą nieznającym najwidoczniej całej branży i sugerującym się jedynie środowiskiem, z którego się wywodzi, nie mającym najwidoczniej, po tej wypowiedzi wnioskuję, pojęcia co dzieje się w środowisku artystycznym. Każda branża dzieli się na k***y i n***w i na osoby bardzo wartościowe, każda! Od polityków, od lekarzy, od policji, od artystów. Wkładanie wszystkich do jednego worka, bo tylko takich zna Skolim, jest bardzo krzywdzące, bo oczywiście ja też jestem 25 lat w show-biznesie i znam ludzi, którzy przechlali, prze***i swoje majątki, ale znam też ludzi, którzy nigdy w życiu będąc tysiąc razy bardziej utalentowani ode mnie i miliard razy utalentowani od Skolima, nawet nie zarobią jednej setnej tego, co ja.

Doda dodała, że zna wielu wybitnych twórców, którzy mimo wielkiego talentu i dużego dorobku artystycznego mają problemy finansowe.

Doda zna wielkich artystów bez kasy

Najbardziej utalentowani, najbardziej wspaniali artyści, którzy mają wiele wartości, czasami nie mają co do garnka włożyć, ja też takich znam.

Na koniec swojego nagrania na Instagramie Doda zwróciła się bezpośrednio do Skolima. I wtedy zrobiło się naprawdę "grubo".

Zajmij się sprzedawaniem swojej kiełbasy Skolim, a w międzyczasie zapraszamy cię do teatru, musicalu, do miejsc, gdzie są artyści, którzy nie mieli jak prze****ć swoich finansów, bo po prostu ich nie mieli. Bardzo niesprawiedliwe i smutne słyszeć to od drugiego artysty (?) w takim razie. Wykorzystywanie chorych dzieci w tak okropnej chwili, jest bardzo nieetyczne i niesprawiedliwe. Miejmy dla siebie więcej zrozumienie. Ale żeby mieć zrozumienie, trzeba chcieć zrozumieć i nie być ignorantem. A żeby nie być ignorantem, trzeba przede wszystkim zaznajomić się z historią polskiej sztuki, kultury, muzyki, teatru, filmu.

