Katarzyna Dowbor kupiła dom w Hiszpanii i męczy się z remontem. "Maniana, wszystko jest maniana"

Katarzyna Dowbor to jedna z najbardziej lubianych twarzy polskiej telewizji. Przez lata pomagała innym remontować domy w programie "Nasz Nowy Dom". Teraz sama stanęła przed nie lada wyzwaniem - kupiła nieruchomość w Hiszpanii, w Andaluzji, tuż obok domu swojego syna Macieja Dowbora i synowej Joanny Koroniewskiej. I przekonała się na własnej skórze, że iberyjskie tempo pracy to zupełnie inny świat niż polskie ekipy remontowe.

Katarzyna Dowbor remontuje dom w Hiszpanii

Fani Katarzyny Dowbor mogli się spodziewać, że skoro prezenterka przez dekadę nadzorowała błyskawiczne metamorfozy domów w całej Polsce, to z własnym remontem poradzi sobie bez problemu. Nic bardziej mylnego - tym razem Katarzyna Dowbor jest bezradna wobec słynnego hiszpańskiego luzu.

Dom za dużo powiedziane - maleńki domeczek, do remontu generalnego. Teraz bardzo się męczę z tym remontem, ale jak wiecie, ja uwielbiam remonty, więc dobrze trafiłam. (...) Maniana, wszystko jest maniana. Chciałabym, żeby tak remontowali jak nasi, a zwłaszcza jak moi koledzy, z którymi przez 10 lat pracowałam w programie, gdzie w 5 dni dało się zrobić. No ale tak nie jest, więc trzeba się pogodzić z tym, co się ma

- mówi nam prezenterka.

Słowo "maniana" - po hiszpańsku "jutro" - stało się dla Dowbor symbolem remontu. Robotnicy nie śpieszą się z niczym, terminy są płynne, a gwiazda Polsatu, przyzwyczajona do telewizyjnego tempa, musi uzbroić się w cierpliwość. Ale - jak sama wielokrotnie już przyzwała - wybrała ten dom właśnie dlatego, że jest wymagający. Stare andaluzyjskie domy mają duszę, a Dowbor za remontowaniem po prostu tęskniła. Szczęśliwie może też liczyć na pomoc najbliższych.

Taka synowa to skarb! Kasia Dowbor może liczyć na pomoc Joanny Koroniewskiej

Jest jednak coś, co sprawia, że cały ten remont nabiera zupełnie innego wymiaru. Przy urządzaniu hiszpańskiego domku Katarzynie Dowbor pomaga synowa - Joanna Koroniewska. To właśnie ona doskonale zna tamtejszy rynek nieruchomości i aktywnie wspiera teściową.

Najważniejsze, że synowa jest tak zaangażowana - meble wyszukuje na starociach i w różnych miejscach. Asia i co chwilę dzwoni, wysyła mi zdjęcie, mówi: 'Mama, zobacz, a to by Ci się przydało?'. Dostałam w prezencie od niej bardzo piękną lampę do jadalni. Ta Hiszpania nas bardzo łączy, bo wszyscy ją lubimy, kochamy, lubimy tam być i mamy tam dla siebie czas. Tutaj niby Saska Kępa i wieś moja, ale okazuje się, że nie ma jak się przerzucić. A tam jesteśmy obok siebie, dosłownie

- zdradza w rozmowie z nami prezenterka.

Czy Katarzyna Dowbor wyprowadzi się do Hiszpanii?

Choć Katarzyna Dowbor z rozmarzeniem opowiada o swoim hiszpańskim domku, szybko ucina wszelkie spekulacje, że mogłaby na stałe porzucić ojczyznę. Polska jest i pozostanie jej domem numer jeden - ale zimą? Zimą woli słońce.

Nigdy z Polski nie wyjadę, bo to jest mój kraj, moje miejsce, moja ojczyzna. Kocham tu być, kocham tych ludzi. Ja po prostu bym chciała tak jedną nóżką tu i drugą nóżką tam - zimą tam, a latem tu, bo lato mamy piękne. Jeżeli jest słońce, jeżeli jest pogoda, to mamy naprawdę przepiękny, zielony kraj

- mówi w rozmowie z "Super Expressem" Katarzyna Dowbor.

Prezenterka marzy więc o życiu na dwa domy i brzmi to jak plan idealny!

