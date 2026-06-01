Agata Młynarska wycięła sobie powieki! Wszystko przez przepuklinę tłuszczową. Tak teraz wygląda

Agata Młynarska przeszła zabieg wycięcia powiek

Dla Agaty Młynarskiej czas się zatrzymał. Ostatnio pochwaliła się, że schudła ponad 8 kilogramów, a teraz zdecydowała się na operację wycięcia powiek, która otworzy szerzej jej oczy i doda jej młodzieńczego wyglądu. Okazało się, że zabieg jest niezbędny przez przepuklinę tłuszczową w oku.

- Po długich poszukiwaniach i przemyśleniach zdecydowałam się na plastykę powiek górnych. Myślałam o tym od lat. Nie chodziło tylko o estetykę, ale też o względy medyczne. Zmagałam się z przepukliną tłuszczową przy lewym oku, która utrudniała widzenie i powodowała opuchliznę - ogłosiła dziennikarka na swoim Instagramie.

Przez ostatni miesiąc odliczałam dni do operacji. Po konsultacji rozpoczęło się planowanie zabiegu, pan doktor tworzył na powiekach rysunek, co trwało 1,5 godziny, potem operacja, zabieg - jak kto woli - i dwie godziny odpoczynku z opaską uciskową. Wszystko trwało od 10:30 do 15:30

- opisała ze szczegółami Agata Młynarska.

Wcześniej upewniłam się, że moje choroby autoimmunologiczne nie są przeciwwskazaniem. Piszę o tym otwarcie, bo uważam, że o takich decyzjach warto mówić bez tabu. Minęło zaledwie kilka godzin od operacji. Nic mnie nie boli, czuję jedynie lekkie ciągnięcie plastrów. Regularnie chłodzę oczy i czekam na efekt końcowy

- pisze z nadzieją na świetny wygląd.

Młynarska chciała pójść na całość. Lekarz jej odmówił

- Co ciekawe, doktor nie zgodził się na jednoczesną operację powiek górnych i dolnych. Powiedział, że plastyka dolnych, to operacja, która wymaga oceny po operacji górnych i najpewniej w ogóle nie będzie mi potrzebna! To tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że trafiłam w dobre ręce. Dziś jestem przede wszystkim wdzięczna. Za odwagę, możliwość zadbania o zdrowie i spotkanie lekarza, któremu mogłam zaufać - napisała.

