Zbieramy szczękę z podłogi. Agata Młynarska przeszła metamorfozę. Pokazała efekty odchudzania u znanej lekarki

Agata Młynarska jeszcze niedawno była określana mianem "sexy babci". Kilka miesięcy temu postanowiła, że znów chce świetnie wyglądać. A przede wszystkim lepiej się czuć. Nie było jej łatwo. Dziennikarka od lat zmaga się z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Nie ukrywa też, że ma już za sobą menopauzę, która również wpływa na metabolizm. Ale nie poddała się. Najpierw otoczyła się specjalistami - prywatnym trenerem na siłowni i lekarką, która fachowo dba o jej wagę i dobrą formę skóry.

Na co choruje Agata Młynarska?

Od lat choruję na zespół chorób autoimmunologicznych. Byłam poddawana różnych terapiom, w tym wieloletniej terapii sterydowej. To niewątpliwie zmienia ciało i ma wpływ na samopoczucie. Teraz w miarę dobrze się czuję, ale mam za sobą menopauzę, skończyłem 60 lat. Jak każda kobieta w pewnym momencie zauważam konieczność zaopiekowania się własnym ciałem, tak, żeby wyglądało zdrowo i lepiej. Wydaje mi się, że bez profesjonalnej pomocy jest to niemożliwe

- opowiedziała Agata Młynarska w nagraniu z kliniki doktor Barbary Jerchiny.

To właśnie Barbara Jerschina opowiada za spektakularną metamorfozę m.in. Joanny Kurowskiej (61 l.), która schudła przed rokiem aż 17 kg. W gabinecie lekarki Młynarska poddaje się m.in. maszynowym zabiegom na ciało.

Jestem świadoma swojej diety, tego, jak jem. To jest dla mnie bardzo ważne. Może mogłabym się więcej ruszać, ale jestem osobą bardzo aktywną. Codziennie ćwiczę. Joga, pilates... Takie 20 minut tylko dla mnie, to jest podstawa mojego funkcjonowania. Ale to wciąż było za mało. Potrzebne było coś jeszcze. I tu pojawiły się zabiegi z użyciem maszyn zaproponowane przez panią doktor. Ujędrniają skórę, a z tym był chyba największy problem, bo zatrzymanie wody, tkanka tłuszczowa, to, że niestety stałam się większa z upływem lat, było dla mnie dosyć trudne. Chciałam po prostu zawalczyć o to, żeby lepiej wyglądać i lepiej się czuć

- wyznała Młynarska.

Młynarska schudła 8 kilogramów. Co za efekt!

Kilka dni temu Agata Młynarska pojawiła się na benefisie Wojciecha Gąssowskiego. Na imprezie zadała szyku w dopasowanej, czarnej, połyskującej kreacji. I dosłownie lśniła! Na Instagramie pochwaliła się, że pod okiem Jerschiny od października schudła już 8 kilo. Efekty widać gołym okiem.

