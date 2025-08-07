Agata Młynarska przerwała milczenie po nieobecności

Agata Młynarska (60 l.) jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Jest córką piosenkarza i autora tekstów Wojciecha Młynarskiego oraz aktorki Adrianny Godlewskiej. Od zawsze była blisko związana ze światem artystycznym oraz show-biznesem. Na ekranie zadebiutowała jako nastolatka. W 1978 zagrała Agnieszkę Leśniewską w serialu "Rodzina Leśniewskich", a pod koniec lat 80. wielokrotnie pracowała jako modelka. Od początku lat 90. pracuje jako dziennikarka.

Młynarska jest jedną z najbardziej zapracowanych polskich gwiazd. Pracę w telewizji łączy z własną działalnością. Pisze książki, przeprowadza wywiady i prężnie działa w mediach społecznościowych. Agata Młynarska często porusza tematy ważne społecznie. Nie stroni również od polityki.

Zobacz również: Edyta Górniak gorzko o swoim wyglądzie. Jej słowa wywołały burzę. "Wypowiedziała to, co każda z nas przeżywa"

Agata Młynarska trafiła do szpitala. Wyznała, co się stało

Agata Młynarska od kilku tygodni nie udzielała się za wiele w mediach społecznościowych. Ostatni post dodała 17 lipca po śmierci Joanny Kołaczkowskiej. W poruszającym wpisie pożegnała ulubienicę widzów. Po tym zniknęła. Początkowo chciała sobie zrobić przerwę od internetu, ale życie pisze własne scenariusze.

Po chwilowym milczeniu dziennikarka wróciła na Instagram i w obszernym wpisie wyjaśniła, dlaczego milczała. Okazuje się, że trafiła do szpitala! Agatę Młynarską dopadł szereg problemów zdrowotnych. Najpierw zmagała się z covidem, infekcją zęba, a to nie wszystko.

[...] Najpierw nie było mnie celowo, chciałam odpocząć od mediów społecznościowych i bardzo dobrze mi to zrobiło. Taki detox ujawnia dawno zapomniane oblicze rzeczywistości. Coś wspaniałego!Potem ten plan wymusiło samo życie przez trwający od czerwca ciąg chorób i infekcji. ( à props - w szpitalu mówią o ogromnej ilości covidowych zakażeń). I ze mną tak było- najpierw covid, zapalenie oskrzeli, infekcja zęba no i … jelita odmówiły współpracy - wyjaśniła.

Agata Młynarska wyznała również, że problemy z jelitami ma od wielu lat. Szpitalne korytarze na oddziale gastrologicznym zna aż za dobrze.

W moim przypadku jest to zawsze stacja "gastrologia" w traktowanym przeze mnie jak dom szpitalu, w którym leczę się 13 lat! [...] Nie był to łatwy czas dla mnie. Ale miał swoje piękne chwile. Dziś wyglądam z wdzięcznością, bo widzę zieloneeee!! - dodała na koniec.

Zobacz również: Odejście Huberta Urbańskiego z TVN to koniec pewnej epoki. Agata Młynarska żałuje jednego

Sonda Lubisz Agatę Młynarską? Tak Nie Nie kojarzę