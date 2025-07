Edyta Górniak nie akceptuje swojego wyglądu. Jej słowa wywołały burzę

Edyta Górniak (52 l.) jest jedną z największych gwiazd polskiej piosenki. Karierę zaczynała jako aktorka musicalowa w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, gdzie występowała w musicalu "Metro". Przełom nastąpił w 1994 roku. To wtedy wykonała nieśmiertelny utwór "To nie ja" podczas konkursu Eurowizji. Była o krok od wygranej, ostatecznie zajęła drugie miejsce.

Niedawno Edyta Górniak stwierdziła, że nie będzie już śpiewać tego utworu. Ostatni raz wykonała go z okazji jubileuszu Jacka Cygana podczas 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wyjątkowy koncerty był również jej pożegnaniem z opolską publicznością. Po zakończeniu koncertu zdradziła powody swojej zaskakującej decyzji. Okazuje się, że zainspirowała ją do tego Doda!

Kilka dni temu Edyta Górniak zaskoczyła swoich fanów niezwykle szczerym i poruszającym wyznaniem. W emocjonalnej relacji na InstaStories przyznała, że przechodzi przez wyjątkowo trudny czas - zmaga się ze stresem, ale również wieloma kompleksami. Natłok obowiązków sprawiły, ciągły brak snu i stres odbiły się na jej psychice oraz wyglądzie. Piosenkarka stwierdziła, że nie potrafi zaakceptować swojego wyglądu.

Wiecie, co mnie jeszcze wkurza? Że już chyba sprawdziłam wszystkie diety i byłam taka surowa, taka restrykcyjna dla siebie i nic to nie daje. Jestem gruba, we wszystkim wyglądam grubo i już nienawidzę patrzeć na siebie na ekranie. Nienawidzę - przyznała Górniak na InstaStories.