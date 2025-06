Edyta Górniak od wielu lat znajduje się w centrum zainteresowania mediów oraz publiczności. Jej talent, charyzma i emocjonalne wykonania utworów zapewniły jej miejsce w panteonie polskich gwiazd. Jednak życie w blasku fleszy ma także swoje ciemne strony. Ostatnio piosenkarka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazać, z czym mierzy się poza sceną. Na Instagramie zdobyła się na bolesną szczerość – ujawniła, że nie czuje się dobrze sama ze sobą, a problemy z akceptacją własnego ciała stają się coraz bardziej przytłaczające.

Zobacz też: To na tej scenie Górniak i Steczkowska zaśpiewały razem! Finał prezydencji. Piosenka na cztery strony świata skruszył wszystkie serca!

W relacji opublikowanej na InstaStories Edyta Górniak przyznała, że ostatnie tygodnie były dla niej bardzo trudne. Mnóstwo obowiązków, nieustanne napięcie, brak snu i niekończące się zmartwienia odcisnęły piętno na jej psychice, a nawet wyglądzie.

Gdybym wam pokazała, co ten miesiąc zrobił ze mną, ilość stresu, adrenaliny, niedospania, niedojedzenia, zmartwień, problemów, zmian, to byście mnie nie poznali... - mówiła smutno Edyta Górniak.

Zobacz też: Ralph Kaminski potraktowany jak kajtek przez Edytę Górniak?! Niezręczna sytuacja za kulisami

Jak sama przyznała, intensywny tryb życia doprowadził do sytuacji, w której coraz trudniej jej zaakceptować własne odbicie w lustrze. Mimo podejmowanych prób – diet, ćwiczeń, a także różnych innych wyrzeczeń – nie widzi zadowalających efektów.

Wiecie, co mnie jeszcze wkurza? Że już chyba sprawdziłam wszystkie diety i byłam taka surowa, taka restrykcyjna dla siebie i nic to nie daje. Jestem gruba, we wszystkim wyglądam grubo i już nienawidzę patrzeć na siebie na ekranie. Nienawidzę - przyznała Górniak na InstaStories.