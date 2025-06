Ralph Kaminski potraktowany jak kajtek przez Edytę Górniak?! Niezręczna sytuacja za kulisami

Edyta Górniak i Ralph Kamiński byli gwiazdami ostatniego festiwalu w Opolu. Obydwoje na scenie zrobili furorę. Być może jednak ciekawsze było to, co działo się za kulisami. Doszło wówczas do miłej rozmowy pomiędzy artystkami. Inaczej miało być w Sopocie. Wygląda na to, że tam Ralph Kaminski potraktowany został przez Edytę Górniak jak kajtek. To musiało być niezręczne.