Festiwal w Opolu. Była późna noc, gdy nagle na scenie taka sytuacja. Aż słów brakuje!

Za nami tegoroczny festiwal w Opolu. Czterodniowy maraton muzyczny dostarczył wielu emocji. Ostatni dzień festiwalu Opole 2025 stanął pod znakiem dwóch koncertów: "Trzy ćwiartki Jacka Cygana" i "Małe tęsknoty - koncert pamięci Wojciecha Trzcińskiego". To, co stało się finale czwartego dnia festiwalu w Opolu, przejdzie do historii. Była późna noc, gdy nagle na scenie taka sytuacja... Aż słów brakuje, by to opisać.