Ilona Felicjańska wycina sobie powieki. Nie do wiary, jak teraz będzie wyglądać

Blefaroplastyka powiek to coraz popularniejszy zabieg chirurgii estetycznej. Zdecydowała się na niego była modelka, a dziś gwiazda reality show "Królowa przetrwania" - Ilona Felicjańska. Celebrytka pokazała w sieci nagranie ze swojej konsultacji u specjalisty. Podczas takiej wizyty lekarz tłumaczy, czego można spodziewać się po zabiegu, jakie efekty są realnie do osiągnięcia oraz jak wygląda proces gojenia i rekonwalescencji.

Co ważne, wycięcie powiek to zabieg poprawiający nie tylko wygląd, ale też pole widzenia. Nadmiar ciężkiej skóry powoduje często problemy ze wzrokiem, co jest szczególnie ważne np. u kierowców. Dlatego w Polsce zabieg ten można wykonywać na NFZ.

Ilona Felicjańska poddaje się blefaroplastyce powiek

Świat jest piękny i dużo mam jeszcze do zobaczenia. Dlatego chcę zwiększyć zakres swojego widzenia. W tym wlaśnie celu odbyłam wczoraj bardzo szczegółową rozmowę ze specjalistami. Blefaroplastyka powiek (plastyka powiek) to małoinwazyjny zabieg chirurgiczny usuwający nadmiar zwiotczałej skóry, tkanki tłuszczowej oraz fragmenty mięśnia z okolic oczu. Celem jest odmłodzenie spojrzenia, usunięcie opadających powiek („worków”) oraz poprawa pola widzenia. Efekty obejmują wygładzenie skóry i redukcję zmarszczek. Takie pożyteczne z przyjemnym zarazem. A jakie jest Wasze zdanie na temat tego zabiegu? Macie w tym temacie własne doświadczenia?

- napisała Ilona Felicjańska w swoich social mediach.

Ilona nie jest pierwszą gwiazdą, która zdecydowała się na wycięcie powiek. O swoim zabiegu otwarcie mówiła niedawno jej koleżanka z planu programu "Królowe przetrwania", Monika Jarosińska. - Coraz gorzej widziałam. Byłam na konsultacji u chirurga okulisty i on też stwierdził, że nadmiar skóry nad okiem należy usunąć. Cieszę się, że będzie mi się lepiej funkcjonowało, bo ostatnimi czasy bardzo mrużyłam oczy. Wiadomo, PESEL robi swoje - opowiedziała nam wtedy Jarosińska.

ZOBACZ: Monika Jarosińska przeszła operację plastyczną. DRASTYCZNE ZDJĘCIA!

Swój zabieg wycięcia powiek pokazała też Ewa Minge. Bez oporów do swojego zabiegu blefaroplastyki przyznali się też Małgorzata Rozenek-Majdan, Odeta Moro, Anna Powierza, a nawet Rafał Mroczek.

NIE PRZEGAP: Małgorzata Rozenek przeszła kolejną operację plastyczną. Do tej pory nikt o tym nie wiedział. Co sobie wycięła?

