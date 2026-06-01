Makabryczny wypadek w ogrodzie. 73‑latek rozciął sobie brzuch piłą!

Prace w ogrodzie zamieniły się w koszmar

Informację o zdarzeniu jako pierwszy podał portal 112Tychy.pl. Według ustaleń służb, senior pracował na swojej posesji, gdy doszło do nieszczęścia. Mężczyzna miał stracić kontrolę nad piłą ogrodową, która przecięła mu powłoki brzuszne. Ratownicy, strażacy oraz policja pojawili się na miejscu w ciągu kilku minut.

Interwencja LPR i walka o czas

Ze względu na charakter obrażeń zdecydowano o wezwaniu śmigłowca LPR. 73‑latek przez cały czas był przytomny, został zabezpieczony medycznie i drogą powietrzną przetransportowany do szpitala w Katowicach‑Ochojcu. Służby podkreślają, że szybka reakcja mogła uratować mu życie.

Stan mężczyzny – pierwsze informacje

Według wstępnych ustaleń podawanych przez lokalne portale informacyjne, życiu poszkodowanego nie zagraża niebezpieczeństwo.

Ulica Ustronna – miejsce częstych interwencji

Do wypadku doszło na posesji przy ul. Ustronnej w Tychach. To rejon, w którym służby ratunkowe interweniują stosunkowo często – głównie przy zdarzeniach związanych z pracami ogrodowymi i domowymi. W poniedziałek strażacy dodatkowo zabezpieczali lądowisko dla helikoptera LPR.

Niebezpieczne narzędzia – apel służb

Służby przypominają, że prace z użyciem pił mechanicznych – nawet w przydomowym ogrodzie – wymagają pełnej koncentracji i zachowania zasad bezpieczeństwa. Wypadki z udziałem seniorów zdarzają się coraz częściej, a ich skutki bywają tragiczne.

