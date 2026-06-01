Nie żyje Zdzisław Badura. "Był mentorem, autorytetem i inspiracją"

Nie żyje Zdzisław Badura

Jak przypomniał Onet, Zdzisław Badura zapisał się w świadomości Polaków przede wszystkim jako twórca niezwykle popularnej marki obuwniczej Badura. Początki tego biznesu sięgają jeszcze końcówki lat 70. Poza tym przedsiębiorca stworzył wadowicki Hotel Badura, którego przedstawiciele pożegnali go w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych.

"Był nie tylko szefem, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem - człowiekiem zasad, kultury i szacunku do drugiego człowieka. Dla wielu z nas był mentorem, autorytetem i inspiracją. Prowadził swój biznes z ludźmi i dla ludzi, zawsze stawiając na uczciwość, relacje oraz wzajemne zaufanie. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba, która swoim podejściem do życia i pracy pozostawiła trwały ślad w sercach wielu osób. Dzięki niemu to miejsce stało się czymś więcej niż firmą - stało się społecznością ludzi" - czytamy.

W kolejnym wpisie współpracownicy zmarłego przekazali szczegóły uroczystości pogrzebowej. W środę, 3 czerwca o godz. 14:30 w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Stanisławiu Górnym zostanie odmówiony różaniec, a o godz. 15:00 rozpocznie się msza święta żałobna.

Zdzisław Badura odszedł w wieku 74 lat.

