Czerwcowa przerwa w pracy zbliża się wielkimi krokami. Jeden dzień urlopu daje cztery dni wolnego

Uroczystość Bożego Ciała to jedno z najważniejszych świąt ruchomych w polskim kalendarzu. W 2026 roku ta wyjątkowa data wypada 4 czerwca, czyli tradycyjnie w czwartek. Dla większości osób zatrudnionych na umowę o pracę jest to moment, w którym mogą liczyć na dodatkowy odpoczynek od codziennych obowiązków zawodowych bez konieczności wypisywania urlopu od pracodawcy.

Czy w Boże Ciało idziemy do pracy? Data i zasady w 2026 roku

Status prawny Bożego Ciała jest jednoznaczny i uregulowany od dekad. Zgodnie z Ustawą z 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy, 4 czerwca 2026 roku będzie dniem ustawowo wolnym. Oznacza to, że urzędy, szkoły oraz większość prywatnych zakładów pracy pozostaną tego dnia zamknięte. Pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia, a pracodawcy nie mogą wymagać od nich stawienia się na stanowisku, chyba że specyfika danej branży wymaga zachowania ciągłości usług.

Warto pamiętać, że Boże Ciało zawsze przypada 60 dni po Wielkanocy, co sprawia, że data ta co roku wędruje po kalendarzu. W 2026 roku święto wypada stosunkowo wcześnie, bo już na samym początku czerwca. Dla wielu rodzin to doskonały czas, by zaplanować pierwsze w sezonie wakacyjnym wyjazdy nad morze czy w góry, korzystając z coraz cieplejszej aury i dłuższego dnia.

Piątek po Bożym Ciele (5 czerwca). Czy też jest dniem wolnym?

Choć wielu z nas marzy o automatycznym wydłużeniu wolnego, przepisy Kodeksu pracy nie pozostawiają złudzeń. Piątek, 5 czerwca 2026 roku, jest zwykłym dniem roboczym. Państwo nie ustanowiło go dniem ustawowo wolnym, co oznacza, że aby cieszyć się czterodniowym długim weekendem, musimy skorzystać z jednego dnia urlopu wypoczynkowego. To powszechna praktyka, która pozwala na relaks od czwartku do niedzieli przy minimalnym nakładzie dni z puli urlopowej.

W niektórych firmach pracodawcy decydują się na wewnętrzne ustalenia, odgórnie wyznaczając piątek jako dzień wolny. Często dzieje się tak w ramach odpracowania innych świąt lub z uwagi na niską efektywność pracy w dniach pomostowych. Warto jednak sprawdzić regulamin w swoim zakładzie pracy odpowiednio wcześniej. Jeśli nie ma takich ustaleń, jedyną drogą do zyskania wolnego jest złożenie stosownego wniosku u przełożonego na zasadach ogólnych.

Jeśli planujemy wyjazd w tym terminie, dobrze jest złożyć taki wniosek z dużym wyprzedzeniem. Czerwcowy długi weekend cieszy się ogromną popularnością, a w wielu branżach obowiązują limity osób, które mogą przebywać na urlopie w tym samym czasie. Kto pierwszy, ten lepszy – to zasada, która często obowiązuje w kadrach tuż przed nadejściem Bożego Ciała.

Zakaz handlu w Boże Ciało. Gdzie zrobić niezbędne zakupy?

Planując uroczysty obiad czy spotkanie w gronie bliskich, musimy pamiętać o ograniczeniach w handlu. W czwartek, 4 czerwca 2026 roku, obowiązywać będzie ustawowy zakaz handlu. Oznacza to, że duże supermarkety, dyskonty oraz galerie handlowe będą zamknięte dla klientów. Zakupy spożywcze warto więc zrobić najpóźniej w środę, aby uniknąć ogromnych kolejek i niepotrzebnego stresu związanego z zamkniętymi drzwiami ulubionych sklepów.

Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, które mogą uratować sytuację w nagłych wypadkach. Otwarte pozostaną m.in. stacje paliw, apteki oraz małe sklepy osiedlowe, o ile za ladą stanie ich właściciel. Działać będą również punkty gastronomiczne, kawiarnie oraz kwiaciarnie. Jeśli zabraknie nam pieczywa czy mleka, prawdopodobnie znajdziemy je w placówkach typu Żabka, które często korzystają z możliwości prowadzenia sprzedaży w dni świąteczne.

Dobra wiadomość dla tych, którzy planują zakupy na weekend, jest taka, że w piątek 5 czerwca handel wraca do normy. Wszystkie sklepy, centra handlowe i punkty usługowe będą działać według standardowych godzin otwarcia. Można wtedy spokojnie uzupełnić zapasy na sobotę i niedzielę, co jest istotne dla osób spędzających ten czas na kempingach czy w domkach letniskowych poza miastem.