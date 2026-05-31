88 lat i czwarty Runmageddon. Seniorka dała wszystkim lekcję charakteru! "Ja mam moc!"

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-05-31 15:42

Błoto, deszcz, śliskie przeszkody i wymagająca trasa nie były dla niej przeszkodą. Pani Aleksandra, która niedawno skończyła 88 lat, ukończyła swój czwarty Runmageddon i po raz kolejny udowodniła, że wiek to tylko liczba. Jej historia stała się jedną z najjaśniejszych gwiazd tegorocznej imprezy w Katowicach.

W sobotę, 29 maja 2026 roku, na Hałdzie Kostuchna w Katowicach rozpoczęły się dwudniowe zawody Runmageddon. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń sportowych w Polsce, podczas którego uczestnicy pokonują trasę pełną przeszkód, błota, wody, lin, ścianek i innych wymagających wyzwań.

Jak podkreślają organizatorzy, w Runmageddonie liczy się nie tylko wynik, ale przede wszystkim dobra zabawa, przełamywanie własnych ograniczeń oraz wzajemna pomoc między zawodnikami. Tym razem szczególną uwagę uczestników i internautów przykuła historia pani Aleksandry. Organizatorzy nie kryli zachwytu.

Niesamowita historia pani Aleksandry, która wczoraj ukończyła swój czwarty Runmageddon! Siła i charakter nie znają limitów. Wzór i inspiracja! – napisano w mediach społecznościowych Runmageddonu.

Sama bohaterka wydarzenia przyznała, że tegoroczna trasa była wyjątkowo wymagająca.

88 lat skończyłam 18 maja, czyli niedawno. Trudno, ciężka trasa. Zamówili deszcz i udało im się to. Błota pełno. Niebezpiecznie, bałam się, że można się poślizgnąć. To jest mój czwarty Runmageddon – dwa razy byłam w Krakowie, raz w Gliwicach. Każdy jest dobry, bo sprawdza naszą moc, energię, naszą sprawność, zaradność. I o to chodzi. I ja sobie taki prezent zrobiłam – powiedziała seniorka.

Po pokonaniu wszystkich przeszkód i dotarciu do mety nie kryła radości.

 Ja mam moc! – krzyczała pani Aleksandra, odbierając zasłużone gratulacje.

Jej występ szybko stał się inspiracją dla wielu uczestników. Trudno o lepszy dowód na to, że pasja, determinacja i chęć podejmowania wyzwań nie mają wieku.

Runmageddon w Bydgoszczy 2024. To rywalizacja dla prawdziwych twardzieli!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RUNMAGEDDON
KATOWICE