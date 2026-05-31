Tysiące pielgrzymów przybyły do Piekar Śląskich

Piekary Śląskie po raz kolejny stały się duchową stolicą regionu. Już od wczesnych godzin porannych do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej zmierzały grupy pielgrzymów. Wielu wiernych pokonało dziesiątki kilometrów pieszo, inni przyjechali rowerami, autobusami lub samochodami.

Majowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców od dziesięcioleci należy do najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku. Dla wielu uczestników jest nie tylko wyrazem wiary, ale także okazją do spotkania z wielowiekową tradycją regionu.

Największe zainteresowanie wzbudziło wystąpienie metropolity katowickiego abp. Andrzeja Przybylskiego. Było to jego pierwsze społeczne przesłanie wygłoszone podczas słynnej piekarskiej pielgrzymki.

Hierarcha podkreślił, że historia Śląska jest nierozerwalnie związana z chrześcijaństwem.

– Nie da się oddzielić Śląska od wiary ani zrozumieć Śląska, Ślązaków, Polski i Polaków bez odniesienia do Pana Boga – mówił do zgromadzonych wiernych.

Arcybiskup zaznaczył, że wiara nie jest jedynie sprawą prywatną, ale wpływa również na życie społeczne, rodzinne i zawodowe. Wskazywał, że nowoczesność i rozwój nie muszą oznaczać odchodzenia od wartości, które przez pokolenia budowały śląską tożsamość.

Apel o odbudowę fundamentów

W swoim wystąpieniu metropolita wielokrotnie nawiązywał do wyzwań współczesnego świata. Ostrzegał przed budowaniem życia wyłącznie na pogoni za pieniędzmi, karierą czy władzą.

Zdaniem hierarchy społeczeństwo potrzebuje dziś odbudowy trwałych fundamentów opartych na relacjach z Bogiem, rodziną i drugim człowiekiem.

Abp Przybylski wyraził przekonanie, że Śląsk poradzi sobie z kolejnymi etapami transformacji gospodarczej i technologicznej, jeśli nie utraci swoich najważniejszych cech: pracowitości, solidarności, uczciwości i przywiązania do wiary.

Podczas pielgrzymki nie zabrakło również odniesień do sytuacji gospodarczej regionu. Metropolita przypomniał, że proces przemian powinien uwzględniać dobro mieszkańców, zwłaszcza rodzin związanych z górnictwem.

Hierarcha podkreślał, że rozwój nowych technologii, automatyzacja czy sztuczna inteligencja nie powinny budzić lęku, jeśli człowiek pozostanie w centrum wszystkich przemian.

Zwrócił także uwagę na narastające nierówności społeczne i apelował do polityków o szacunek dla tradycji, wiary i lokalnych społeczności.

„Trwa bitwa o rodzinę”

Jednym z najmocniejszych fragmentów przemówienia były słowa dotyczące małżeństwa i rodziny. Arcybiskup mówił o wyzwaniach, przed którymi stoją współczesne rodziny, wskazując, że to właśnie one są fundamentem życia społecznego.

Przekonywał, że więź małżeńska oparta na trwałości, wierności i odpowiedzialności wymaga dziś szczególnej ochrony. Wezwał również mężczyzn do obrony życia oraz aktywnego zaangażowania w życie rodzinne.

Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta msza święta na piekarskim wzgórzu. Eucharystii przewodniczył bp Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej w Watykanie.

W homilii zwrócił się szczególnie do mężczyzn, wskazując, że współczesny świat często promuje obraz człowieka sukcesu, który nie okazuje słabości i nie potrzebuje pomocy.

– Dziś świat mówi: liczy się kariera, sukces, siła i dominacja. Ewangelia mówi coś innego – buduj jedność, pomagaj innym i wnoś pokój – podkreślał biskup.

Jego zdaniem prawdziwa męskość nie polega na demonstracji siły, lecz na odpowiedzialności za rodzinę, wspólnotę i drugiego człowieka.

Tradycja, która trwa od stuleci

Piekary Śląskie od wieków pozostają jednym z najważniejszych ośrodków kultu maryjnego w Polsce. Pierwsze pielgrzymki do słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Piekarskiej przybywały już w XVII wieku.

Do dziś majowa pielgrzymka mężczyzn i sierpniowa pielgrzymka kobiet należą do największych wydarzeń religijnych na Śląsku. Co roku gromadzą tysiące wiernych, którzy przybywają do sanktuarium, by modlić się, dziękować i prosić o wsparcie w codziennym życiu.

Tegoroczna pielgrzymka pokazała, że mimo zmieniającego się świata i nowych wyzwań tradycja piekarskich spotkań nadal pozostaje żywa, przyciągając kolejne pokolenia mieszkańców regionu.

Zdjęcia dzięki uprzejmości "Piekary z Luftu".