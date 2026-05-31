Zwierzęta o nim nie zapomniały. Nietypowi goście na grobie Łukasza Litewki

Zaledwie trzy dni po pożarze, który zniszczył grób Łukasza Litewki, w internecie udostępniono film dokumentujący niecodzienne odwiedziny. Na krótkim wideo można zobaczyć gęś o imieniu Sunny oraz kaczora Wirka, jak spokojnie przechadzają się w pobliżu nagrobka i gaszą pragnienie z przygotowanej dla nich miski.

Autorem nagrania jest Dariusz Brzeski, znany opiekun zwierząt i podróżnik, który od długiego czasu zwiedza Polskę ze swoimi nietypowymi towarzyszami. Warto zaznaczyć, że uchwycone w kadrze ptaki nie żyją dziko. Są to w pełni oswojone zwierzęta, towarzyszące mężczyźnie podczas licznych wypraw i prelekcji edukacyjnych.

Dołączony do wideo komentarz Dariusza Brzeskiego odnosi się nie tylko do samego grobu Łukasza Litewki. Autor zwrócił też uwagę na zjawisko wandalizmu, aktów przemocy oraz głębokich podziałów, które dotykają współczesne społeczeństwo.

GRÓB Łukasza TRZY DNI PO POŻARZE JUŻ PEŁEN. Najdrobniejszych aktów pamięci (...) Czy nie potrafimy unieść się na to i kontynuować tradycje naszych miejsc i społeczności gdzie jest miejsce dla każdego? – napisał.

W swojej publikacji mężczyzna odniósł się również do ostatnich działań Łukasza Litewki w przestrzeni internetowej, które dotyczyły agresji skierowanej w stronę młodej osoby. W osobistym wpisie podzielił się także swoimi przeżyciami związanymi z niszczeniem i podpalaniem miejsc stworzonych specjalnie dla zwierząt.

Opublikowany film przyciągnął wzrok użytkowników sieci również z innego powodu – ukazuje, jak błyskawicznie sympatycy zmarłego posła i okoliczni mieszkańcy zdołali uporządkować zniszczony teren. Kadry z cmentarza pokazują mnóstwo świeżych kwiatów, pamiątek i dziesiątki nowych zniczy, a skutki działania ognia zostały praktycznie całkowicie zatarte.

Warto przypomnieć, że w środę, 27 maja, w okolicach pomnika Łukasza Litewki wybuchł pożar, który zajął zgromadzone tam dekoracje i znicze. Według wstępnych ustaleń, ogień pojawił się przypadkowo od płomienia jednego ze zniczy. Choć pożar wywołał duże poruszenie wśród osób przebywających na cmentarzu, ostatecznie nie uszkodził poważnie samej płyty nagrobnej.

Dariusz Brzeski podróżuje po Polsce ze zwierzętami

Dariusz Brzeski z wykształcenia jest antropologiem, a swoje wczesne lata i okres dojrzewania spędził w Stanach Zjednoczonych, kończąc edukację w Houston. Po latach aktywności zawodowej na terenie USA, Kanady i Hawajów zdecydował się na powrót do ojczyzny. W Polsce skupił się na promowaniu bliskich relacji między ludźmi a zwierzętami, zajmując się edukacją z zakresu przyrody oraz dbając o ochronę rodzimych gatunków.

Prawdziwą popularność zyskał dzięki niezwykłym wędrówkom po kraju, w których towarzyszą mu jego zwierzęta. W skład tej niecodziennej grupy wchodzą gęś Sunny, pies Kundelinio oraz kaczor Wirek. Taki widok niezmiennie przykuwa uwagę napotkanych osób i internautów, uświadamiając im, jak bardzo współczesny człowiek oddalił się od świata natury.

Obecność zwierząt przy pomniku Łukasza Litewki została przez wielu użytkowników sieci potraktowana jako głęboko symboliczny gest oddania hołdu. W sekcji komentarzy pod opublikowanym materiałem wideo mnożą się słowa wzruszenia, a samo nagranie w szybkim tempie zyskuje kolejne odsłony.

Pożar grobu Łukasza Litewki: