Zabrze tłem dla hollywoodzkiej produkcji

Zabrze niespodziewanie znalazło się w centrum zainteresowania miłośników kina z całej Polski. Właśnie tutaj realizowane są kolejne zdjęcia do nowej wersji kultowego filmu „Nieśmiertelny” („Highlander”), jednej z najbardziej wyczekiwanych produkcji fantasy najbliższych lat.

Najwięcej dzieje się obecnie wokół monumentalnego kościoła św. Józefa przy ulicy Roosevelta. Na miejscu pojawiła się rozbudowana infrastruktura filmowa. Wokół świątyni ustawiono podnośniki budowlane, do środka transportowane są elementy scenografii, a charakterystyczne okna kościoła zostały częściowo zasłonięte. Wszystko wskazuje na to, że zabytkowy obiekt przechodzi właśnie filmową metamorfozę.

Choć przedstawiciele produkcji nie zdradzają szczegółów, wiele wskazuje na to, że chodzi właśnie o realizację „Nieśmiertelnego”. Dodatkowym tropem jest pojazd techniczny zauważony w pobliżu Areny Zabrze. Ten sam samochód oraz podobne zaplecze logistyczne były wcześniej widziane podczas zdjęć realizowanych w Częstochowie, gdzie również pracowała ekipa związana z tym projektem.

Mieszkańcy od kilku dni obserwują wzmożony ruch wokół kościoła. W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne zdjęcia i nagrania dokumentujące przygotowania do zdjęć. Atmosferę tajemnicy dodatkowo podsyca fakt, że filmowcy bardzo skrupulatnie pilnują planu, a szczegóły realizowanych scen pozostają owiane tajemnicą.

Proboszcz parafii uchylił rąbka tajemnicy

Potwierdzeniem obecności produkcji w świątyni jest także komunikat opublikowany przez parafię św. Józefa. Proboszcz poinformował wiernych, że z powodu nagrań filmowych konieczne będzie czasowe przeniesienie nabożeństw.

W związku z tym, że w naszym kościele będą nagrywane sceny do filmu, wszystkie Msze św. będą celebrowane pod krzyżem na Golgocie. Od czwartku do środy przyszłego tygodnia nabożeństwa będą odbywać się w krypcie – przekazała 28 maja parafia.

Największą niewiadomą pozostaje obecność gwiazd światowego kina. Na razie nie wiadomo, czy do Zabrza przyjadą Henry Cavill, Russell Crowe lub Dave Bautista. Sama możliwość pojawienia się hollywoodzkich aktorów na Śląsku rozpala jednak wyobraźnię mieszkańców.

Nowa wersja „Nieśmiertelnego” ma być remakiem kultowego filmu z 1986 roku. Historia opowiada o nieśmiertelnych wojownikach, którzy od wieków toczą walkę o zdobycie tajemniczej nagrody przeznaczonej dla ostatniego ocalałego. Głównym bohaterem jest Connor MacLeod – szkocki wojownik odkrywający, że należy do grona nieśmiertelnych.

W nowej odsłonie tej historii w rolę MacLeoda wcieli się Henry Cavill, znany między innymi z serii „Wiedźmin” i filmów o Supermanie. Jego mentora zagra laureat Oscara Russell Crowe, natomiast rolę legendarnego antagonisty Kurgana powierzono Dave'owi Bautiście.

Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się głównie o zdjęciach realizowanych w Łodzi i Częstochowie. Zabrza na tej liście nie było. Tym większym zaskoczeniem okazało się pojawienie filmowców właśnie przy jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków miasta.

Jeżeli informacje się potwierdzą, Zabrze dołączy do grona polskich miast, które na ekranach kin na całym świecie będą mogły pochwalić się obecnością w jednej z największych hollywoodzkich produkcji ostatnich lat. Premiera filmu planowana jest na koniec 2026 roku.

