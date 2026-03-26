Zabrze mówi „stop” nocnym zakupom alkoholu

Zabrze dołącza do miast, które postanowiły ograniczyć nocną sprzedaż alkoholu „na wynos”. Podczas sesji Rady Miasta,która odbyła się 25 marca 2026 roku, po burzliwej dyskusji, radni przyjęli uchwałę, która wkrótce zmieni oblicze nocnego życia w mieście. Nowe przepisy dotkną przede wszystkim sklepy monopolowe i stacje paliw, a lokale gastronomiczne pozostają bez zmian – w pubach i restauracjach alkohol będzie można nadal spożywać na miejscu.

Zgodnie z uchwałą, sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem zakupu będzie zabroniona między 23:00 a 6:00. To oznacza, że w tych godzinach nikt nie kupi piwa czy wódki w zabrzańskich sklepach nocnych ani na stacjach benzynowych.

Spór o bezpieczeństwo kontra biznes

Decyzja radnych wywołała gorącą debatę. 16 radnych głosowało „za”, 6 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Przeciwnicy nowych przepisów ostrzegali o możliwych stratach finansowych i redukcji etatów.

– Nie wiem, na jakich statystykach opieracie wprowadzenie tej uchwały, ale może to skutkować redukcją etatów, obniżeniem zysków małych przedsiębiorców i rozrostem szarej strefy – mówiła podczas sesji jedna z mieszkanek Zabrza pracująca w sklepie nocnym.

Zwolennicy ograniczeń podkreślali, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców i spokój nocny:

– Rada Miejska nie zabrania nikomu pić alkoholu. My tylko ograniczamy godziny sprzedaży, by mieszkańcom żyło się lepiej – tłumaczył radny Artur Libor.

Mieszkańcy podzieleni niemal po równo

Konsultacje społeczne pokazały, że zdania są mocno podzielone. W internetowej ankiecie wzięło udział 1687 osób: 51,3% poparło ograniczenia, 48,7% było im przeciwnych.

Uchwała wejdzie w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. To oznacza, że pierwsze noce bez sprzedaży alkoholu „na wynos” przypadną już w kwietniu.

Władze miasta liczą, że nowe przepisy ograniczą nocne interwencje policji i straży miejskiej, zwłaszcza bójki i zakłócanie ciszy w rejonie sklepów monopolowych. Warto przypomnieć, że w wielu miastach ościennych od dawna obowiązuje nocna prohibicja. Do tego grona należą m.in. Katowice, Bytom, Ruda Śląska. Natomiast wprowadzenie prohibicji rozważają Tarnowskie Góry.

Źródło: https://zabrze24.info