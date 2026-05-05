Płaczą po śmierci abp. Józefa Michalika. "Wierny Pasterz Kościoła w Polsce"

Zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 2004–2014 oraz arcybiskup metropolita przemyski w latach 1993–2016.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu: eksporta 8 maja (procesja o 14:00, Eucharystia żałobna o 15:00) oraz główne uroczystości z pochówkiem 9 maja (Msza Święta o 11:00).

Ciało arcybiskupa zostanie złożone w podziemiach przemyskiej archikatedry.

Arcybiskup Józef Michalik w latach 2004–2014 przez dwie kadencje, pełnił funkcję przewodniczącego KEP (Konferencji Episkopatu Polski). Natomiast w latach 1999–2004, sprawował obowiązki wiceprzewodniczącego tego gremium. Jako arcybiskup metropolita przemyski zarządzał archidiecezją w latach 1993–2016. Wcześniej, w okresie 1986–1993, był biskupem diecezjalnym zielonogórsko-gorzowskim (do 1992 roku biskupem gorzowskim). Duchowny angażował się także w prace kościelnych struktur międzynarodowych. W latach 2011–2014 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy.

Odejście arcybiskupa Józefa Michalika poruszyło także polityków. Pożegnała go m.in. była europosłanka, a obecnie doradczyni prezydenta Karola Nawrockiego, Beata Kempa: - Smutna wiadomość o odejściu do Domu Ojca Ekscelencji Ks.Arcybiskupa Józefa Michalika - wiernego Pasterza Kościoła w Polsce - dla którego „…TAK zawsze znaczyło TAK a NIE znaczyło NIE….”Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie ….- napisała w sieci. Głos zabrał także Ryszard Czarnecki: - Zmarł ks. abp Józef Michalik, prawdziwy książę kościoła. Zasłużył się Wspólnocie wiernych i Ojczyźnie.

Pogrzeb arcybiskupa Józefa Michalika

Kuria Metropolitalna w Przemyślu przekazała, że uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika odbędą się 8 i 9 maja w tamtejszej Bazylice Archikatedralnej. Uroczystości zostaną podzielone na dwa etapy. Pierwszy, czyli eksporta, zaplanowany jest na piątek, 8 maja. O godzinie 14 wyruszy procesja z Domu Biskupiego do Archikatedry Przemyskiej, następnie, o godzinie 15, w Bazylice sprawowana będzie Eucharystia żałobna. Zaś główne uroczystości pogrzebowe i pochówek odbędą się w sobotę, 9 maja. Msza święta w Bazylice Archikatedralnej rozpocznie się o godzinie 11. Ciało zmarłego arcybiskupa zostanie złożone w podziemiach archikatedry.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z NIEDAWNEGO POGRZEBU ŁUKASZA LITEWKI

86