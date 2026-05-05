Paweł Kowal w nietypowej roli. Zamiast wielkiej dyplomacji – sekator i konewka!

Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
2026-05-05 6:00

Większość z nas kojarzy go z poważnych debat o przyszłości Europy, analiz geopolitycznych oraz intensywnych działań na rzecz wsparcia naszych wschodnich sąsiadów. Jednak gdy gasną światła sejmowych kamer, Paweł Kowal (51 l.) zamienia garnitur na domowe ubranie i udowadnia, że żadnej pracy się nie boi. Podczas tegorocznej majówki poseł Koalicji Obywatelskiej pokazał swoją drugą, niezwykle pasjonującą twarz – twarz profesjonalnego ogrodnika, dla którego ziemia i rośliny nie mają tajemnic.

Poseł Kowal ogrodnik
Balkonowa oaza w sercu wielkiej polityki

Choć Paweł Kowal pełni niezwykle odpowiedzialne funkcje – jest szefem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy Ukrainy – każdą wolną chwilę stara się spędzać blisko natury. Nawet jeśli tą "naturą" jest jego nieduży, ale za to imponująco urządzony ogród na balkonie. To właśnie tam polityk znalazł swój azyl.

Podczas gdy wielu Polaków grillowało, poseł Kowal postawił na konkretne działania pielęgnacyjne. Z wprawą chirurga usuwał zbędne pędy, by rośliny mogły zdrowo rosnąć. Nawożenie i ochrona: Nie skończyło się na samej wodzie – polityk zastosował specjalistyczne nawozy oraz opryski przeciwko szkodnikom i grzybicy. Do tego doszło podlewanie: dbałość o odpowiednie nawodnienie to podstawa, o której poseł pamięta nawet w natłoku obowiązków.

"To daje mi oddech"

W rozmowie z nami Paweł Kowal nie krył, że praca przy roślinach to dla niego najlepsza forma autoterapii. - "Uwielbiam zajmować się roślinami! To daje mi oddech od polityki" – wyznał z uśmiechem poseł.

Trudno się dziwić – w świecie pełnym napiętych negocjacji i trudnych decyzji państwowych, widoczne efekty pracy własnych rąk przynoszą ogromną satysfakcję. Jak widać, profesjonalizm Kowala nie kończy się na dyplomacji. Na balkonie, podobnie jak w Sejmie, dba o każdy szczegół, wiedząc, że aby zbierać owoce (dosłownie i w przenośni), najpierw trzeba włożyć w to mnóstwo serca i ciężkiej pracy.

Rośliny w dobrych rękach

Widok posła z wężem ogrodowym to cenna lekcja dla nas wszystkich: niezależnie od zajmowanego stanowiska, warto znaleźć pasję, która pozwoli nam "ubrudzić sobie ręce" i na chwilę zapomnieć o trudach dnia codziennego. Kto wie, może to właśnie w ciszy swojego balkonu poseł wypracowuje najlepsze strategie dla polskiej dyplomacji? Jedno jest pewne – jego rośliny są w najlepszych rękach!

Stosujesz ekologiczne sposoby do walki ze szkodnikami w ogrodzie?
PAWEŁ KOWAL