Mało kto wie, że Donald Tusk ma drugie imię. A ono jest dziś hitem wśród rodziców

Pełne imię premiera Donalda Tuska, Donald Franciszek, ma korzenie rodzinne – po ojcu i dziadku.

Imię Franciszek przeżywa renesans popularności w Polsce, plasując się w czołówce najczęściej nadawanych imion dla chłopców.

Imię Donald, o celtyckim pochodzeniu, oznaczające "władcę świata", pozostaje w Polsce rzadkością i wyróżnia premiera.

Jakie imię nosi premier i dlaczego jedno z nich stało się modne, a drugie pozostało unikatowe?

Donald Franciszek Tusk. Skąd wzięły się jego imiona?

Pełne imię premiera nie jest przypadkowe. Jak wynika z jego biografii oraz publikacji medialnych, Donald otrzymał imię po ojcu, a Franciszek po dziadku ze strony matki. To klasyczny schemat, który przez lata był w Polsce bardzo popularny, nadawanie imion „po kimś” z rodziny miało podkreślać ciągłość i więzi międzypokoleniowe. W przypadku Tuska ten wybór dziś nabiera dodatkowego znaczenia, bo jedno z jego imion idealnie wpisuje się w obecne trendy.

Franciszek wrócił do mody. Dane nie pozostawiają wątpliwości

Imię Franciszek w ostatnich latach przeżywa wyraźny powrót. Z danych publikowanych przez administrację publiczną i zestawień statystycznych wynika, że znajduje się ono w ścisłej czołówce imion nadawanych chłopcom w Polsce.

W 2025 roku nadano je ponad 4,5 tysiąca razy, co dało mu miejsce w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych imion. Podobnie było rok wcześniej, również plasowało się w TOP 10. Łącznie nosi je już ponad 140 tysięcy Polaków. To wyraźny sygnał, że klasyczne imiona wracają do łask. Franciszek, kojarzony kiedyś głównie ze starszym pokoleniem, dziś wybierany jest przez młodych rodziców, którzy szukają imion z historią, ale dobrze brzmiących także współcześnie.

Donald to zupełnie inna historia. Imię poza trendami

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z imieniem Donald. W Polsce nigdy nie było ono popularne i do dziś pozostaje rzadkością. Nie pojawia się w zestawieniach najczęściej nadawanych imion i funkcjonuje raczej na marginesie trendów. Według dostępnych danych statystycznych, imię to nosi stosunkowo niewielka liczba osób w skali kraju. To sprawia, że już samo pierwsze imię premiera wyróżnia go na tle większości Polaków.

Donald ma pochodzenie celtyckie i tłumaczone jest jako „władca świata” lub „potężny przywódca”, co często pojawia się jako ciekawostka językowa przy okazji jego biografii.

