Kultowa komedia powraca na ekran. Ten film wciąż bawi miliony Polaków

Legenda polskiego kina wciąż żywa

Fabuła "Kogla-mogla" skupia się na postaci Kasi Solskiej. To młoda dziewczyna z podlaskiej prowincji, która tuż po maturze snuje plany o podjęciu studiów pedagogicznych w stolicy. Musi jednak zmierzyć się z oczekiwaniami rodziny, która zaplanowała jej zupełnie inną przyszłość. Gdy niespodziewanie dostaje szansę na naukę, ucieka sprzed ołtarza, by spełniać swoje marzenia. Trafia do domu państwa Wolańskich w Warszawie, gdzie zostaje opiekunką ich rozkapryszonego syna Piotrusia. Zderzenie wiejskiej dziewczyny z wielkomiejskim światem stwarza mnóstwo komicznych sytuacji. To właśnie z tego filmu wywodzą się dialogi, które na zawsze wpisały się w polską popkulturę.

Reżyser Roman Załuski był mistrzem w ukazywaniu zabawnych, a zarazem autentycznych obrazków z życia Polaków. Wraz z Iloną Łepkowską, odpowiedzialną za scenariusz, stworzyli obraz końca lat 80. bez zbędnego ubarwiania. Zamiast tego zaserwowali widzom sporo humoru i empatii dla swoich postaci. W ten sposób "Kogel-mogel" stał się swego rodzaju lustrem schyłkowego PRL-u, zdobywając serca kolejnych generacji. Ten ponadczasowy film zrealizowano mimo bardzo skromnego budżetu, co wymagało od ekipy sporej kreatywności. Krąży nawet anegdota, że aktorka Małgorzata Lorentowicz grała we własnych ubraniach, ponieważ na co dzień ubierała się niezwykle elegancko i z klasą.

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Gwiazdorska obsada w filmie "Kogel-mogel"

Główną rolę Katarzyny Solskiej powierzono Grażynie Błęckiej-Kolskiej. Ta kreacja okazała się dla niej przepustką do wielkiej kariery i sprawiła, że widzowie pokochali ją na zawsze. Obok niej na ekranie brylowała plejada znakomitych aktorów. Ewa Kasprzyk zagrała specyficzną Barbarę Wolańską, Zdzisław Wardejn wcielił się w docenta Wolańskiego, a Katarzyna Łaniewska zagrała troskliwą matkę Kasi. Niezapomnianą rolę stworzyła też Małgorzata Lorentowicz jako wytworna i zdystansowana babcia Wolańska. Sukces produkcji to także zasługa świetnego drugiego planu, gdzie wystąpili m.in. Dariusz Siatkowski, Maciej Koterski, Jerzy Turek, Ferdynand Matysik, Anna Milewska, Jerzy Rogalski, Krystyna Kołodziejczyk, Halina Bednarz, Ewa Kania, Barbara Winiarska, Wiktor Zborowski oraz Ryszard Kotys.

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Niezapomniana piosenka z komedii Romana Załuskiego

Wielkim atutem "Kogla-mogla" jest też muzyka, a w szczególności piosenka "Szukaj mnie". Skomponowana przez Seweryna Krajewskiego do słów Marka Dagnana ballada na zawsze połączyła się z tym filmem. Wykonuje ją Edyta Geppert, choć początkowo nie była brana pod uwagę przez twórców. Co ciekawe, pierwsza wersja piosenki nie przypadła do gustu Romanowi Załuskiemu. Reżyser uznał ją za zbyt poważną i poprosił artystkę, by zaśpiewała bardziej dziewczęco, jak nastolatka. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ nowa interpretacja doskonale oddawała stan ducha głównej bohaterki. Pomimo początkowych obiekcji branży muzycznej, utwór "Szukaj mnie" błyskawicznie zdobył popularność i stał się jednym z największych hitów lat 80. w Polsce.

Gdzie i o której oglądać "Kogel-mogel"?

Stacja Kino Polska przypomni widzom "Kogel-mogel" w sobotę 25 lipca o godzinie 20:00. Z kolei powtórkę zaplanowano na 31 lipca, również na godzinę 20:00 (informacja prasowa).

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