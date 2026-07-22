Druga część genialnej polskiej komedii już wkrótce do obejrzenia w domu. Tu znajdziecie "Dalej jazda 2"

Losy Józka i Eli z produkcji "Dalej jazda!" podbiły serca widzów. Ich z pozoru zwyczajne życie nabrało rozpędu, kiedy zdecydowali się na pełną wspomnień i przygód wyprawę po kraju. W tej szalonej misji mogli liczyć na pomoc wnuczki Justyny oraz specyficznego sąsiada, Antoniego Kryski. Pierwsza odsłona perypetii Gugulaków udanie łączyła elementy tradycyjnej komedii z refleksją nad upływającym czasem i radością z dojrzałego uczucia.

Dalej jazda 2: kontynuacja lepsza od pierwszej części

Druga część "Dalej jazda!" dostarcza jeszcze silniejszych emocji i nieoczekiwanych sytuacji. Para głównych bohaterów postanawia wziąć ślub. Jednak droga do ołtarza usłana jest problemami, a tajemnicze zniknięcie panny młodej to dopiero początek kłopotów. Równolegle Andrzej stara się ratować swój związek z Basią, a Sebuś zbiera siły, by poprosić Justynę o rękę. Wszystkie te wątki zmierzają do radosnego i podnoszącego na duchu zakończenia.

"Dalej jazda 2" to szalenie zabawna komedia, która nie stroni też od cięższych emocjonalnie momentów, gdy łzy same cisną się do oczu, a przy tym ani przez moment nie jest "krindżowa" i do ostatniej sekundy zachowuje odpowiednie tempo (czyli bez przynudzania). Duża w tym zasługa zarówno scenariusza Mariusza Kuczewskiego i Marcina Baczyńskiego, jak i aktorów, spośród których absolutnie każdy posiada odpowiedni komediowy timing i wyczucie. A Józef Gugulak w wykonaniu Mariana Opani to prawdziwa ikona współczesnej polskiej komedii - czytamy w recenzji Natalii Noweckiej z Eska.pl.

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Dalej jazda 2: kto wystąpił w polskim hicie?

W kontynuacji powracają znani z pierwszej odsłony Marian Opania i Małgorzata Rożniatowska, a obok nich pojawia się Wiktor Zborowski. Obsadę zasilają także inne rozpoznawalne postacie polskiego show-biznesu, takie jak Anita Sokołowska, Julia Wieniawa, Mariusz Drężek i Bartłomiej Firlet. Fotel reżysera ponownie zajął Mariusz Kuczewski, który stworzył scenariusz wspólnie z Marcinem Baczyńskim.

Dalej jazda 2 online: gdzie i kiedy obejrzeć w internecie?

Film "Dalej jazda 2" pojawi się na platformie CANAL+ w sobotę, 25 lipca. Warto przypomnieć, że w ofercie tego samego serwisu można znaleźć również pierwszą część historii Gugulaków.

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