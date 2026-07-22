Syn Dagmary Kaźmierskiej zna kilka języków obcych! Mama Conana pęka z dumy. Nic dziwnego, 25-latek jest przecież lekarzem

Conan Kaźmierski to poliglota

25-letni Conan Kaźmierski po raz kolejny udowodnił, że zaskakuje nie tylko osiągnięciami na studiach medycznych. Okazuje się, że syn Dagmary Kaźmierskiej jest prawdziwym poliglotą! Podczas jednego z nagrań jego mama z dumą wyliczała języki, którymi się posługuje. Według jej relacji Conan mówi po angielsku, niemiecku, francusku, arabsku i romsku, a także zna język migowy. To imponująca lista! Nic dziwnego, że Dagmara nie szczędzi synowi komplementów i z dumą nazywa go niezwykle zdolnym chłopakiem.

Conan, podobnie jak jego mama, udziela się w mediach społecznościowych i na Instagramie zbudował społeczność składającą się z blisko 300 tys. internautów. Ale skupia się nie na show-biznesie, a medycynie.

Zobacz także: Conan, syn Dagmary Kaźmierskiej, został lekarzem. Wiadomo, o jakiej specjalizacji myśli

Syn Kaźmierskiej skończył studia medyczne

Choć Conan mógł pójść drogą show-biznesu i wykorzystać popularność zdobytą dzięki występom u boku mamy, wybrał zupełnie inną ścieżkę. Zamiast błyszczeć na salonach, postawił na rozwój i zdobywanie wiedzy. Największym osiągnięciem Conana jest jego edukacja medyczna. Ukończył sześcioletnie studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu, realizując wymagający program nauczania i przygotowując się do wykonywania zawodu lekarza. W wywiadach oraz wpisach w mediach społecznościowych wielokrotnie podkreślał, że medycyna jest jego prawdziwą pasją, a w przyszłości chciałby rozwijać się w wybranej specjalizacji. To droga wymagająca ogromnej dyscypliny, wielu godzin nauki i odporności na stres, ale Conan udowodnił, że nie boi się ambitnych wyzwań.

Nie jest tajemnicą, że Dagmara Kaźmierska pęka z dumy, gdy mówi o swoim jedynym synu. Gwiazda wielokrotnie podkreślała, jak bardzo podziwia jego pracowitość, zdolności i zaangażowanie. Publicznie chwaliła go za wyniki w nauce i nie kryła wzruszenia, gdy kończył kolejne etapy edukacji.

Nie wiem, skąd on ma taką głowę, ale ja nie wiem, co z tym dzieckiem. Co on je, co on pije, że on tak sobie radzi i ma na wszystko inne czas, bo to są niesamowicie ciężkie studia. (…) Ewa, jego dziewczyna mówi: "pani Dagmarko, jemu teraz lepiej idzie ode mnie, on teraz się tylko uczy, on się tak ciężko uczy, on nie ma już na nic czasu". (…) Naprawdę mu to dobrze idzie i to lubi – i to jest fajne. Tak jak to idzie teraz, to myślę, że będzie dobrym lekarzem - mówiła swego czasu Dagmara w rozmowie z Party.

Zobacz także: Conan, syn Dagmary Kaźmierskiej, spędza nocki na dyżurze. Zapozował w kitlu i pokazał, jak odsypia na kozetce

Zobacz więcej zdjęć. Dagmara Kaźmierska szaleje w Egipcie. Pokazała się w minibikini!

Nieprawdopodobne, co studiuje syn Dagmary Kaźmierskiej

35