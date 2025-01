Conan, syn Dagmary Kaźmierskiej, spędza nocki na dyżurze. Zapozował w kitlu i pokazał, jak odsypia na kozetce

Conan Kaźmierski nie poszedł śladami mamy i nie stara się za wszelką cenę zrobić kariery w show-biznesie. Dagmara Kaźmierska miała już swoje 5 minut w telewizji, ale po aferze przeniosła się do internetu. Pomimo trudnej przeszłości wciąż ma całe rzesze wiernych fanów. 48-latkę na Instagramie śledzi ponad 1 milion osób!

Tymczasem Conan może liczyć na dużo skromniejsze grono fanów (263 tys.). Chłopak skupiony jest jednak nie na zdobywaniu popularności, a na nauce i pracy. Jako student medycyny wcale nie ma lekko. Ostatnio dał znać, jak wygląda jego typowy dzień.

Ostatnio Kaźmierski opublikował zdjęcia z pracy. Pozował do nich ubrany w zielone wdzianko. Kitel świetnie do niego pasuje.

Pokazał, że czasem działa przy monitorze, a kiedy indziej ma moment na złapanie oddechu na kozetce.

Kaźmierski co jakiś czas uchyla rąbka tajemnicy i wspomina o studiach albo pokazuje zdjęcia z uczelni.

Mama jest z Conana szalenie dumna. Tym bardziej, że jej synowi udało się już nawet asystować przy zabiegach!

On jakoś już istnieje w tych mediach, ale to zupełnie nie jest jego bajka. Ostatnio miał propozycję wystąpienia na dużym ekranie, ale powiedział, że musi się uczyć. Jest w naszym programie i jemu to wystarcza. On musi poświęcać czas nauce. Ja robię to, co kocham, on robi to, co kocha. Każdy niech zostaje przy swoim - opowiadała Kaźmierska w jednym z wywiadów.

Syn Kaźmierskiej ponoć świetnie radzi sobie na studiach. Dagmara opowiadała w rozmowie z Party:

Nie wiem, skąd on ma taką głowę, ale ja nie wiem, co z tym dzieckiem. Co on je, co on pije, że on tak sobie radzi i ma na wszystko inne czas, bo to są niesamowicie ciężkie studia. (…) Ewa, jego dziewczyna mówi: "pani Dagmarko, jemu teraz lepiej idzie ode mnie, on teraz się tylko uczy, on się tak ciężko uczy, on nie ma już na nic czasu". (…) Naprawdę mu to dobrze idzie i to lubi – i to jest fajne. Tak jak to idzie teraz, to myślę, że będzie dobrym lekarzem.