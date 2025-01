Dagmara Kaźmierska mówi o kasie. „Moje wnuki jej nie przejedzą”

– Dawno powinnam zrobić to, co chyba należało, ponieważ obiecałam wam wyjaśnienie co do mojej całej tej afery medialnej, związanej z moją przeszłością. Niestety, tak to jest, że demony przeszłości zawsze nas dopadają. A my jeszcze w Polsce mamy szczególne upodobanie do wracania do tego ciągle, szarpania ludzi. My nie dajemy spokoju. U nas w Polsce nie ma czegoś takiego jak przebaczenie, że człowiek się jakoś zrehabilitował. U nas tego nie ma – powiedziała Dagmara Kaźmierska w swoim najnowszym filmiku.