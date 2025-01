Pilne! Dagmara Kaźmierska powróciła! "Zdradzam całą prawdę"

Dagmara Kaźmierska ma bardzo burzliwą przeszłość. Nie jest tajemnicą, że gwiazda programu "Królowe życia" i uczestniczka jeden z edycji show "Taniec z Gwiazdami" siedziała w więzieniu. Sama opowiadała o tym wielokrotnie. Jednak gdy wiosną 2024 roku portal Goniec.pl opublikował wstrząsający artykuł o Dagmarze Kaźmierskiej, ruszyła lawina. Kolejne media podawały różne - bardzo delikatnie mówiąc - kłopotliwe wiadomości o celebrytce, a telewizje zdjęły z ramówek programy z udziałem "Królowej życia". W trudnych chwilach Dagmara Kaźmierska mogła liczyć przede wszystkim na rodzinie. Teraz "Królowa życia" przechodzi do kontrataku. Założyła kanał w serwisie YouTube, gdzie zapowiedziała już pierwszy materiał. - Dagmara Kaźmierska wraca w nowej odsłonie! Życie nauczyło ją, że nawet z największego chaosu można stworzyć coś pięknego – i właśnie to chce Wam pokazać na swoim kanale. To tutaj śmiech miesza się ze wzruszeniem, a codzienność nabiera zupełnie nowych barw - czytamy w opisie kanału Dagmary Kaźmierskiej.

Kaźmierska błaga o pomoc! Dramatyczny apel u skompromitowanej celebrytki

Przygotujcie się na opowieści pełne szaleństwa i serca, które biorą życie za rogi i wyciskają z niego wszystko, co najlepsze. Każdy odcinek to kawałek jej świata – szczery, pełen przygód i pełen emocji. Będą historie, które rozbawią Was do łez, chwile, które wzruszą, i niespodzianki, które udowodnią, że warto żyć po swojemu, na własnych zasadach. Dagmara jest jak Feniks, który zawsze powstaje z popiołów – zawsze z uśmiechem, odwagą i dystansem do siebie. Jej życie to niekończąca się przygoda, którą teraz dzieli z Wami. Jesteście gotowi na tę podróż? Wskakujcie - będzie zabawnie, będzie autentycznie, będzie inaczej niż kiedykolwiek!

- dodali twórcy kanału celebrytki.

