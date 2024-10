Halejcio i Wojciechowski zwiedzają Turcję... helikopterem. Internauci dali im do wiwatu

Andrzej Zieliński zaskakuje wyznaniem: "czochram się, jak małpa". Zdumiewające, o co chodzi!

Skompromitowana Kaźmierska publikuje błaganie o pomoc!

Dagmara Kaźmierska z dnia na dzień z wielkiej celebrytki i "Królowej życia" stała się persona non grata (od red.: osoba, której obecność budzi zastrzeżenia; niepożądana, niemile widziana). W trakcie jej występów w "Tańcu z gwiazdami", wybuchła wielka afera związana z jej niechlubną przeszłością. Kaźmierska nigdy nie ukrywała, że siedziała w więzieniu za m.in. działanie w grupie przestępczej i sutenerstwo. Kiedy jednak wyszły na jaw zeznania byłych pracownic celebrytki, które opowiedziały, jak brutalnie były traktowane, bite, poniżane i zastraszane, Kaźmierska straciła wszystko. Nie tylko "odeszła" z "Tańca z gwiazdami", ale nie chce jej już żadna telewizja. Teraz Kaźmierskiej zostały media społecznościowe, z których chętnie korzysta, aby ocieplić swój wizerunek.

Jaka tak naprawdę jest Kaźmierska?

Dagmara Kaźmierska miesza na swoim profilu na Instagramie filmiki, na których widać, jak wygina się "jak kocica" na parkiecie w Egipcie z apelami o pomoc dla chorych dzieci. Trudno ostatecznie się połapać, co celebrytka chce pokazać swoim obserwatorom. Pewne jest, że to działa bo "Królowa życia" nadal ma ponad 1,1 miliona obserwujących.

Kaźmierka na swoim profilu na Instagramie chętnie pokazuje swojego dorosłego syna Conana. Ostatnio młodzieniec mocno zaangażował się w pomoc powodzianom, pojechał tam z matką do poszkodowanej rodziny. Kaźmierska próbuje także znów przylgnąć do Marcina Hakiela, swojego eks partnera z "Tańca z gwiazdami", wykorzystując do tego ciążę jego narzeczonej Dominiki.

Prośba o pomoc dla chorego dziecka

Teraz Kaźmierska opublikowała na swoim Instastory prośbę o pomoc dla chorego dziecka. Byłą celebrytka odsyła do portalu siepomaga.pl, gdzie trwa zbiórka dla chorego na dystrofię mięśniową małego Michałka. Tym razem Kaźmierska wykorzystała swoją popularność i zasięgi w słusznej sprawie. Czy i ewentualnie ile sama wpłaciła na opublikowaną zbiórkę na razie nie wiadomo.

Sonda Czy chciałbyś, żeby Dagmara Kaźmierska wróciła do show-biznesu? Absolutnie nie Zdecydowanie tak Raczej nie Raczej tak Obojętne mi to A kto to jest?