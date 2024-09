Dagmara Kaźmierska zareagowała, musiała lecieć do zalanej rodziny. Wydarzyło się najgorsze

Powódź uderzyła w Polskę z siłą, której nie przewidziano. Kolejne miasta walczą ze skutkami wielkiej wody. Wśród miejsc, które mocno ucierpiały, jest Kłodzko. To rodzinne miasto Dagmary Kaźmierskiej i jej syna Conana, więc oboje zaangażowali się w pomoc poszkodowanym.

Z powodu zalania ucierpieli ich najbliżsi - brat Kaźmierskiej i jej mama. Ich domy zostały zalane. Według informacji dotyczących stanu wody, poziom wód Nysy 15 września był o metr wyższy niż podczas powodzi w 1997 r. - Pozostały nam jedynie działania ratunkowe - mówił burmistrz Michał Piszko.

Dagmara Kaźmierska o powodzi dowiedziała się podczas odpoczynku w Egipcie. Zdecydowała się na wcześniejszy powrót do Polski, bo ze skutkami zalań walczą jej brat i matka.

- Kochani, cały czas mnie pytacie, czy u mnie dobrze. Ja jestem w Egipcie, więc u mnie jest dobrze, ale kupiłam szybko bilet i wracam dzisiaj w nocy do domu. U mnie jest dobrze, ale moja rodzina i przyjaciele... Mój brat w Ołdrzychowicach całkowicie zalany. Nie wiadomo co, bo dom jest przy rzece. Moja mama też... Dom, sklep przy rzece. Moją mamę na tamtej powodzi porwało. Żeby nie mój kuzyn, to nie chcę mówić, co by było... Dlatego wracam. Módlcie się wszyscy za wszystkich ludzi, których podtopiło, bo to... na żywioł nie ma rady, ale ludzie zostali po prostu bez niczego. Tak mi szkoda tych ludzi, że masakra. Buziaki - mówiła zmartwiona Kaźmierska.