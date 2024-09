Produkcja "Rolnik szuka żony" wydała oświadczenie. "Łączymy się w obliczu tej tragedii..."

Produkcja popularnego programu "Rolnik szuka żony" postanowiła zareagować na trudną sytuację panującą w Polsce, związaną z powodziami. Na oficjalnym profilu programu na Facebooku pojawił się wzruszający post, w którym twórcy okazali wsparcie wszystkim osobom zmagającym się z żywiołem. Słowa te zostały dobrze przyjęte przez internautów, którzy docenili gest solidarności i troski.

W poście produkcji możemy przeczytać:

"Kochani! Nagrywając ten odcinek latem, nawet nie przyszło nam do głowy, co będzie się działo, kiedy będzie emitowany. Nasze myśli i serca są teraz ze wszystkimi walczącymi w tej chwili z rozszalałym żywiołem o zdrowie i życie swoje i bliskich, o domy, dorobek całego życia. Szczególnie też łączymy się w obliczu tej tragedii z Rolnikami, którzy robią wszystko, by ratować gospodarstwa i życie zwierząt. Bądźcie silni!"