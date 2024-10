Natalia Siwiec pozbyła się swojego największego atutu! "Wyglądasz jak matka Kardaszianek"

Natalia Siwiec od lat zachwyca swoją niebanalną urodą. Celebrytka nie ukrywa, że na to, aby podtrzymać swoje walory, nie żałuje pieniędzy. Tym razem Siwiec jednak zaskoczyła wszystkich. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała nowe zdjęcia, na których zmieniła się nie do poznania - zobacz to w naszej galerii. No i w sieci rozpętała się burza!