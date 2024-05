Dagmara Kaźmierska ma wsparcie syna

Dagmara Kaźmierska po aferze zdaje się coraz śmielej próbować powrócić do celebryckiego świata, którego jeszcze do niedawna była ważną częścią. Jej mocno nadszarpnięty wizerunek poprawić może jej syn - Conan Kaźmierski, które zawsze za matką stoi murem. Jeszcze przed pojawieniem się głośnego artykułu o kryminalnej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, Conan jak lew bronił mamy po ataku Iwony Pavlović w programie "Taniec z gwiazdami". Jest przy niej także po tym, gdy "Królowa życia" znalazła się w wizerunkowych tarapatach. Właśnie okazało się, że w Dzień Matki syn zabrał Dagmarę Kaźmierską do Paryża. Jednak nie to było najlepszym prezentem dla byłej (a być może także przyszłej) gwiazdy Polsatu i TVN. "Królowa życia" wprost pęka z dumy!

Syn Dagmary Kaźmierskiej zrobił matce "przepiękny prezent". Conan dostał na egzaminie cztery i pół

Mało kto wie, że Conan Kaźmierski studiuje medycynę. - Mnie bardzo interesuje chirurgia plastyczna. Fajnie mi się to robiło, jak miałem z tym do czynienia na praktykach w tamtym roku, jakieś tam pochwałki zebrałem w szpitalu - wyznał kiedyś w rozmowie Party.pl. Teraz "pochwałkę" synowi dała Dagmara Kaźmierska w specjalnym nagraniu opublikowanym na Instagramie z okazji Dnia Matki. Zaczęło się od... prężenia bicepsa przez Conana, co jego mama skwitowała dosadnie. - Durne to durne - kraczały wrony - wypaliła z przymrużeniem oka. - Ale mój syn nie taki durny. Dostałam dzisiaj przepiękny prezent; właśnie mój syn odczytał mi wyniki z pierwszego egzaminu (czwarty rok medycyny, pierwszy egzamin, który miał). Cztery i pół! - dodała Dagmara Kaźmierska, nie kryjąc satysfakcji. - No i co?! No i co?! Zatkało kakao - podsumowała dumna mama, a pod jej postem momentalnie posypały się gratulacje.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Dagmary Kaźmierskiej z synem Conanem

Sonda Czy chciałbyś, żeby Dagmara Kaźmierska wróciła do show-biznesu? Absolutnie nie Zdecydowanie tak Raczej nie Raczej tak Obojętne mi to A kto to jest?