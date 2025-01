Dagmara Kaźmierska pokazała, jak Conan uczył się "na neonatologię". "Rano, wieczór, we dnie, w nocy"

Dagmara Kaźmierska największą sławę ma już za sobą. Była gwiazdą "Królowych życia" i "Tańca z Gwiazdami", ale gdy głośniej zrobiło się o jej kryminalnej przeszłości, współprace szybko się zakończyły. Kaźmierska przeszła więc z telewizji do internetu i to tam pokazuje swoje życie. A ma komu pokazywać... Na Instagramie śledzi ją 1,1 mln obserwujących.

Ostatnio Dagmara w sieci coraz częściej chwali się ukochanym synem, który dzielnie studiuje medycynę, kierunek niełatwy.

I udostępniła nagranie (znajdziecie je niżej), na którym widać Conana recytującego wyuczony temat. Jedyny syn byłej gwiazdy telewizji podobno ma zadatki na dobrego lekarza, bo świetnie się uczy.

Dagmara opowiadała w rozmowie z Party:

Nie wiem, skąd on ma taką głowę, ale ja nie wiem, co z tym dzieckiem. Co on je, co on pije, że on tak sobie radzi i ma na wszystko inne czas, bo to są niesamowicie ciężkie studia. (…) Ewa, jego dziewczyna mówi: "pani Dagmarko, jemu teraz lepiej idzie ode mnie, on teraz się tylko uczy, on się tak ciężko uczy, on nie ma już na nic czasu". (…) Naprawdę mu to dobrze idzie i to lubi – i to jest fajne. Tak jak to idzie teraz, to myślę, że będzie dobrym lekarzem.