Kaźmierska pokazała faceta! Nie chodzi o Conana

Dagmara Kaźmierska wiosną 2024 roku musiała zwinąć się z "Tańca z Gwiazdami". Uciekała wprawdzie "z powodu bólu żebra", ale tak naprawdę zrobiło się wokół niej gorąco i ostatecznie straciła wstęp do wszystkich telewizji. Wszystko przez ujawnienie przez jeden z portali zeznań byłych pracownic agencji towarzyskiej Kaźmierskiej. "Królowa życia" miała się tam nad dziewczynami znęcać. W styczniu 2025 roku Kaźmierska znalazła sposób, aby wrócić do przestrzeni publicznej. I to nie sama!