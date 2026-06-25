Conan, syn Dagmary Kaźmierskiej, został lekarzem. Wiadomo, o jakiej specjalizacji myśli

Conan Kaźmierski został lekarzem

To wielki dzień dla Conana Kaźmierskiego! Syn Dagmary Kaźmierskiej właśnie zamknął jeden z najważniejszych rozdziałów swojego życia. Młody celebryta, którego widzowie poznali dzięki programowi "Królowe życia", w którym brylowała jego mama, kończy sześcioletnie studia medyczne i jest o krok od rozpoczęcia zawodowej kariery lekarza.

Conan niedawno informował w mediach społecznościowych, że ma już za sobą ostatni egzamin na medycynie.

6 lat studiów. Piękny był to czas… Póki co, przed Wami wybitni młodzi lekarze i moi przyjaciele. Więcej opowiem Wam już niebawem - napisał w sieci i pokazał zdjęcie z kolegami.

Skończenie studiów medycznych to ogromne osiągnięcie, zwłaszcza że kierunek lekarski uchodzi za jeden z najtrudniejszych w Polsce. Nic dziwnego, że na instagramowym profilu Conana posypały się gratulacje. Ale to mama musi być najbardziej dumna!

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Mama musi być dumna!

Nie jest tajemnicą, że Dagmara Kaźmierska od początku mocno wspierała syna. Gwiazda telewizji wielokrotnie podkreślała, że jest pod ogromnym wrażeniem jego pracowitości i determinacji. W wywiadach nie kryła wzruszenia, mówiąc, że nie wie, skąd on ma taką głowę, by godzić naukę z innymi obowiązkami - syn przecież pomagał jej też w sklepie z ubraniami i dodatkami. Celebrytka od lat powtarza też, że wierzy, iż Conan będzie bardzo dobrym lekarzem.

Choć młody Kaźmierski nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej swojej przyszłości zawodowej, już od kilku lat mówi o specjalizacjach, które szczególnie go fascynują. Najbardziej interesuje go psychiatria, o której myślał jeszcze w liceum. Wśród jego medycznych marzeń znajduje się także chirurgia plastyczna, którą poznał bliżej podczas praktyk i która, jak sam przyznał, wyjątkowo go zaciekawiła.

W liceum zrodził się pomysł na psychiatrię i to dalej jest aktualne. Na pierwszym roku doszła jeszcze chirurgia plastyczna, którą jestem bardzo mocno zainteresowany. Oprócz tego jest kilka specjalizacji, którymi się inspiruję, ale to wszystko jeszcze może się pozmieniać tysiąc razy - opowiadał Conan w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.

Wygląda na to, że syn Dagmary Kaźmierskiej konsekwentnie realizuje plan, który obrał wiele lat temu. Zamiast kariery w show-biznesie wybrał biały fartuch. A jego słynna mama ma dziś powody, by pękać z dumy.

Ty synku jesteś moją świętością. Kocham całym sercem - pisała w sieci Dagmara, gdy Conan złożył jej życzenia z okazji Dnia Mamy.

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Nieprawdopodobne, co studiuje syn Dagmary Kaźmierskiej

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