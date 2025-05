Syn Dagmary Kaźmierskiej obłapia sztuczny biust! Conan wszystko wytłumaczył w sieci

Conan, jedyny syn Dagmary Kaźmierskiej, to jej oczko w głowie. Młody mężczyzna ciężko pracuje i jednocześnie pilnie studiuje, a ponieważ wybrał kierunek medyczny, ma mnóstwo i nauki, i pracy. Jakiś czas temu pokazał, jak wygląda jego dyżurowanie w szpitalu i zapozował w kitlu! Teraz zdecydował się udostępnić fotki z zajęć i opublikować ważny wpis.

Choć umięśniony Conan mógłby zacząć robić karierę w show-biznesie, nie poszedł śladami mamy i zdecydował się na studiowanie na kierunku medycznym. Nie ukrywa, że jest ciężko, jednak udało mu się i jest już na piątym roku studiów. To oznacza, że niebawem będzie lekarzem.

Conan dodał:

Rak sutka jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet i zajmuje 1. miejsce pod względem zachorowalności! Program przesiewowy w kierunku raka sutka w Polsce jest kierowany dla kobiet w wieku 45-74 lata. Badanie można wykonać co 2 lata. Drogie Panie, zachęcam do SAMOBADANIA piersi 1 raz w miesiącu (szybkie, darmowe, bez wychodzenia z domu). Odsetek zachorowań na raka sutka w 2022 roku stanowił aż 23,6 proc. całej puli zachorowań na nowotwory u kobiet, co plasuje go na 1. miejscu zachorowań oraz aż na 2. miejscu wśród przyczyn zgonów przez nowotwór u kobiet.