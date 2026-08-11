Wszyscy chcą zobaczyć gigantyczny pomnik Matki Boskiej. Zaprosili ceniony zespół

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Mariusz Korzus
2026-08-11 13:15

15 sierpnia praktykujący katolicy świętują Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Tego samego dnia odbędzie się poświęcenie gigantycznego pomnika Matki Boskiej w miejscowości Konotopie pod Lipnem. Imprezę uświetni występ legendarnego zespołu. Na kilka dni przed wydarzeniem, na miejscu można było spotkać wielu turystów.

Przyjeżdżają jeszcze przed otwarciem pomnika Matki Boskiej w Konotopiu

Pod koniec pierwszej dekady sierpnia 2026 roku, dziennikarz "Super Expressu" wybrał się do miejscowości Konotopie (województwo kujawsko-pomorskie). Na miejscu już można spotkać wielu turystów. Wszyscy chcą zobaczyć, o co tyle zamieszania. - Wciąż nie wiem, po co to zbudowali - rzucił mężczyzna w średnim wieku i... natychmiast zrobił sobie zdjęcie z ponad 55-metrowym pomnikiem Matki Boskiej.

Za budową monumentu Matki Bożej Miłosiernej stoi bogate małżeństwo - Roman i Grażyna Karkosikowie. Dlaczego zdecydowali się na projekt za olbrzymie pieniądze? Dziennikarze "SE" wskazał, że jeden z najbardziej zamożnych biznesmenów w Polsce jeszcze niedawno był niewierzący. To jego żona była osoba pełną wiary. On nawrócił się po tym, jak cudem przeżył ciężką operację.

Więcej na ten temat przeczytacie w materiale reportera "Super Expressu", Mariusza Korzusa!

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Znamy plan uroczystości. 15 sierpnia poświęcenie gigantycznego pomnika

Wiemy już, że uroczyste poświęcenie Monumentu Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu odbędzie się 15 sierpnia 2026 roku o godzinie 12:00 podczas Mszy Świętej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. Data nie jest przypadkowa. Już od miesięcy mówiło się, że uroczystość została zaplanowana dokładnie w dniu ważnego dla katolików święta. Imprezę uświetni występ cenionego zespołu Mazowsze.

Co czeka pielgrzymów i wszystkich uczestników tego wydarzenia? Znamy szczegółowy harmonogram!

  • 11:15 - Modlitwa różańcowa
  • 11:45 - Powitanie gości i pielgrzymów
  • 12:00 - Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego
  • 13:00 - Zakończenie Mszy Świętej
  • 13:15 - Poświęcenie Monumentu Matki Bożej Miłosiernej
  • 13:30 - Wystąpienia oficjalne
  • 14:00 - Występ zespołu Mazowsze
  • 15:30 - Zakończenie i otwarcie terenu Monumentu dla pielgrzymów i zwiedzających

Organizatorzy spodziewają się znakomitej frekwencji. Nic w tym dziwnego - już 9 sierpnia samochody regularnie zjeżdżały do małej miejscowości pod Lipnem. W okolicach gigantycznego pomnika spotkaliśmy rodziny z dziećmi, pary, seniorów i ludzi w wieku studenckim. 

Projektantem jest rzeźbiarz Adam Jakub Matejkowski z Płowęża (województwo kujawsko-pomorskie). Pomnik liczy ponad 55 metrów (15 metrów ma korona u podstawy). Jest wyższy m.in. od Chrystusa z Rio De Janeiro i Jezusa ze Świebodzina.

Galeria ze zdjęciami: Pomnik Matki Boskiej w Konotopiu w trakcie budowy. Materiały "Super Expressu"

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Otwarcie gigantycznego pomnika Matki Boskiej zbliża się wielkimi krokami. Byliśmy na miejscu
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MATKA BOSKA
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