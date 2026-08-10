Kumulacja w Eurojackpot rozbita! Szczęście uśmiechnęło się do gracza z Polski. W tym mieście padła wygrana

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-08-10 10:36

Kumulacja w Eurojackpot właśnie pękła, a piątkowe losowanie przyniosło milionowe emocje w całej Europie. W Polsce również padła bardzo wysoka wygrana – miliony złotych trafiły do gracza, który wysłał kupon w punkcie Lotto w jednym z polskich miast.

Uśmiechnięty mężczyzna na tle Bydgoszczy. Obok miniatura z wypełnianym kuponem Eurojackpot. O wygranej przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock

Wyniki losowania

W piątek, 7 sierpnia, w Eurojackpot wylosowano liczby: 1, 3, 6, 13, 23 oraz 5 i 7. To właśnie ten zestaw przyniósł rozbicie kumulacji i ogromną główną wygraną.

Największa fortuna trafiła do Niemiec – tam szczęśliwiec zgarnął aż 32 658 025 euro, czyli ponad 140 milionów złotych. To kolejny dowód na to, że Eurojackpot potrafi zmienić życie w jednej chwili.

Miliony także w Polsce

W Europie padło sześć wygranych II stopnia – w Niemczech, Szwecji i w Polsce. Polski gracz zgarnął dokładnie 2 008 899,30 zł.

Szczęśliwy zakład został zawarty w punkcie Lotto przy ul. Białogardzkiej w Bydgoszczy. To właśnie tam ktoś postawił liczby, które przyniosły mu ponad dwa miliony złotych. Wystarczyło jedno trafienie w odpowiednim momencie.

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Co można zrobić z taką wygraną?

Dwa miliony złotych to kwota, która otwiera naprawdę szerokie możliwości. Można za nią kupić mieszkanie w dużym mieście, wyremontować dom, zmienić samochód na nowy model z wyższej półki, a nawet pozwolić sobie na egzotyczne podróże przez kilka kolejnych lat.

To także solidny kapitał na inwestycje – od lokat i obligacji po zakup nieruchomości pod wynajem.

Ile trzeba pracować na taką kwotę?

Według średnich zarobków w Polsce, czyli ok. 8 tys. zł brutto miesięcznie (ok. 5,7 tys. zł „na rękę”), uzbieranie dwóch milionów zajęłoby:

  • ponad 30 lat pracy,
  • bez żadnych wydatków,
  • bez urlopu,
  • bez przerw.

Wygrana w Eurojackpot pozwala więc przeskoczyć trzy dekady wysiłku w kilka sekund.

Jak grać w Eurojackpot?

Zasady są proste. Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 euronumery z 12.

Jeden zakład kosztuje 12,50 zł, a losowania odbywają się we wtorki i piątki.

Aby zdobyć główną pulę, trzeba trafić wszystkie siedem liczb – jednak jak widać, także niższe stopnie potrafią przynieść miliony.

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