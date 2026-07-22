Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" zaszokował wyznaniem. Nie będzie więcej dzieci?

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to czołówka gwiazd programu "Rolnik szuka żony". Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci, wychowują także córkę z jej poprzedniego związku. To głównie Paszkin dba, aby fani o nich nie zapomnieli, zamieszczając na Instagramie ciekawe materiały i wypowiedzi. Tym razem jednak to jej małżonek "dał do pieca".

"Żałujemy, że poznaliśmy się tak późno"

Po zakończeniu programu Marta Paszkin przeprowadziła się do gospodarstwa Pawła Bodziannego i tu właśnie wiodą wspólne życie. W marcu 2022 roku zakochani bohaterowie "Rolnik szuka żony" wzięli ślub cywilny we Wrocławiu, a niedługo później ich rodzina się powiększyła. Trzy miesiące po ceremonii na świat przyszedł mały Adam. W czerwcu 2023 roku para zdecydowała się także na ślub kościelny, a niedługo po nim urodziła się ich najmłodsza córeczka, Gracja.

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I pomyśleć, że gdybyśmy z Martą poprzestali na Adamie, to Gracji by nie było … ❤️Stefania ma już 12 lat i coraz częściej wybiera własne ścieżki. To naturalne, że dzieci rosną i powoli zaczynają żyć swoim życiem. W domu zostają więc Adam i Gracja, choć pewnie za chwilę również oni przestaną być tacy mali. Dlatego czasem żałujemy, że poznaliśmy się tak późno. Chcielibyśmy mieć więcej dzieci, ale ja mam 45 lat, Marta 39 i wiemy, że czasu nie da się cofnąć.

"Dzieci zabierają sen, spokój, pieniądze"

Na tym jednak Paweł Bodzianny nie skończył swojego wywodu. Rolnik zdecydował się napisać, co myśli o ludziach, którzy w ogóle nie chcą mieć lub poprzestają na jednym.

Dziwi mnie, kiedy młodzi ludzie, mający zdrowie, warunki i całe życie przed sobą, z góry rezygnują z dzieci albo poprzestają na jednym tylko po to, żeby było im wygodniej. Oczywiście doskonale rozumiem tych, którzy nie mogą lub nie mają z kim, mimo że bardzo tego chcą. To zupełnie inna historia. Dzieci zabierają sen, spokój, pieniądze i ogromną część wolnego czasu. Ale dają coś, czego nie zastąpi żadna kolejna egzotyczna podróż, samochód, kariera ani najwygodniejsze życie. Patrzę na ten uśmiech i myślę tylko jedno: nie wiedzą, co tracą.

Przemyślenia Pawła Bodziannego z show "Rolnik szuka żony" pojawiły się w poście z filmem z ich najmłodszą córeczką. Rolnik szaleje z Gracją w wesołym miasteczku, a fani komentują także jego wyznanie.

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"Pięknie i mądrze napisane"

Jakie Ty ładne i kochane dzieci robisz Tego nie rozumiem:( moje największe, szczęśliwa rodzina i dzieci. Niestety mam już 33 lata a nie mogę sobie jakoś ułożyć życia, boję się że już nie zdążę Super się was ogląda i zgadzam się w stu procentach ,macierzyństwo nie jest łatwe ale mimo trudów jest piękne i tyle daje piękne wnioski aż brakuje słów, macie świetną rodzinkę Dokładnie tak. Pięknie i mądrze napisane Pięknie napisane, w 100% się z tym zgadzam

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