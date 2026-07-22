Przejmujący widok na grobie Krzysztofa Krawczyka. Przyjaciel artysty pokazał zdjęcie

Krzysztof Krawczyk wybrał miejsce swojego wiecznego spoczynku

Krzysztof Krawczyk stał się legendą już za życia. Jego piosenki na zawsze zapisały się w historii polskiej muzyki. Uwielbiany artysta zmarł 5 kwietnia 2021 roku w drugi dzień świąt wielkanocnych. Było to ogromne zaskoczenie dla wszystkich fanów jego twórczości. Uroczysty pogrzeb odbył się 10 kwietnia 2024 roku. Msza miała charakter państwowy i została odprawiona w archikatedrze w Łodzi.

Jeszcze przed śmiercią muzyk wybrał miejsce swojego wiecznego spoczynku. Zgodnie z jego wolą został pochowany na niewielkim cmentarzu w Grotnikach, gdzie u boku ukochanej żony, Ewy, spędził ostatnie lata życia. Krzysztof Krawczyk wykupił na cmentarzu dwa miejsce. Chciał bowiem, by jego rodzice leżeli obok niego. Przed swoją śmiercią planował sprowadzenie ich szczątków z Łodzi.

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Tak dziś wygląda grób Krzysztofa Krawczyka

Ewa Krawczyk (66 l.) do samego końca była u boku męża. Teraz cały czas dba o pamięć po zmarłym, jego dorobek artystyczny oraz grób. Często odwiedza ukochanego męża Krzysztofa na cmentarzu w Grotnikach. Niedawno pojawił się tam Andrzej Kosmala (80 l.). Wieloletni przyjaciel i menedżer artysty opublikował zdjęcie na oficjalnym koncie Facebook zmarłego.

Dzisiaj u Krzysztofa Krawczyka. Spoczywaj w spokoju. Niech Cię Pan Bóg ma w swojej opiece… - napisał.

Na fotografii widać, że miejsce ostatniego spoczynku Krzysztofa Krawczyka jest bardzo zadbane. Jednocześnie sprawia wrażenie nieco opuszczonego. Nie ma na nim kwiatów oraz zniczy, które wygaszone stoją ustawione dookoła płyty nagrobnej.

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