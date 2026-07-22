Maryla Rodowicz jurorką "Tańca z Gwiazdami"?! Od razu zabrała głos

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2026-07-22 18:45

Poszukiwania nowej jurorki "Tańca z Gwiazdami" trwają. Po tym, jak z programem pożegnała się Ewa Kasprzyk, produkcja chce, by na jej miejscu zasiadła osoba, która niekoniecznie zna się na tańcu, za to będzie bawić widzów i dość łagodnie oceniać uczestników. Na liście potencjalnych jurorek znalazły się m.in. Agata Kulesza. Pod uwagę brana jest też Maryla Rodowicz. Królowa polskiej sceny w rozmowie z "Super Expressem" skomentowała sprawę.

Trwają wielkie przygotowania do dziewiętnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Poznaliśmy już całą listę gwiazd, które zobaczymy na parkiecie już we wrześniu. Największą z nich będzie aktorka Izabela Kuna. Obok niej wystąpią też Mandaryna, Helena Englert czy mistrzyni świata MA - Joanna Jędrzejczyk. Nie wiadomo jednak jeszcze, kto będzie je oceniał. 

Producenci pilnie poszukują jurorki, która zastąpi Ewę Kasprzyk, która kilka tygodni temu oficjalnie pożegnała się z programem. Na jej miejsce internauci szybko wskazali Agatę Kuleszę, która świetnie sprawdziła się w roli jurorki podczas jednego z odcinków, w którym to na chwilę zastąpiła Kasprzyk. Czytelnicy "Super Express" również uznali, że wybór Kuleszy byłby tym najlepszym. Wskazało ją aż 54% wszystkich głosujących w naszej wielkiej sondzie. Na drugim miejscu znalazła się Anna Mucha, a na trzecim Małgorzata Socha

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Julia Wieniawa rzuciła TVN dla Polsatu?

Ostatnio portale plotkarskie ogłosiły, że jurorką "Tańca z Gwiazdami" ma być jednak Julia Wieniawa. Byłby to wielki transfer z TVN do Polsatu, bowiem młodziutka artystka dopiero co była jurorką w show "Mam talent!". Czyżby Edward Miszczak podkradł ją ze swojej byłej stacji? Informacje nie są na razie potwierdzone. 

Maryla Rodowicz w "Tańcu z Gwiazdami"? Mamy komentarz

Za to na korytarzach Polsatu padło jeszcze jedno nazwisko wielkiej gwiazdy, która miałaby szansę zasiąść w fotelu jurorki. Mowa o Maryli Rodowicz, która nigdy nie miała okazji zostać uczestniczką programu, ale prywatnie uwielbia taniec, a na jeden ze swoich występów w Opolu przygotowała porywający układ, który zatańczyła razem z Janem Klimentem. 

Natychmiast skontaktowaliśmy się z Rodowicz, by zapytać ją, czy byłaby skłonna przyjąć propozycję bycia jurorką "TzG". 

Nie dałabym rady czasowo. Mam całą jesień wypełnioną koncertami

- powiedziała nam Maryla Rodowicz.

Faktycznie. Jak sprawdziliśmy, tylko w tym roku Maryla Rodowicz zagra jeszcze ponad 30 koncertów. Najważniejsze są te w amfiteatrach takich jak Opera Leśna w Sopocie czy amfiteatr w Opolu, które artystka wypełnia po brzegi.

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Chcielibyście, żeby Maryla Rodowicz została jurorką "Tańca z Gwiazdami" w kolejnej, jubileuszowej edycji?

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