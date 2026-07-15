Wszystko wyszło na jaw. Ewa Kasprzyk szczerze o swoim odejściu z "Tańca z Gwiazdami". "To nie mój vibe"

Kim jest Ewa Kasprzyk?

Ewa Kasprzyk urodziła się 1 stycznia 1957 roku w Stargardzie. W 1983 roku ukończyła PWST w Krakowie i zadebiutowała w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, gdzie grała do 2000 roku, po czym przeszła do Teatru Kwadrat w Warszawie. Jej debiutem ekranowym była rola Kwiryny w "Dziewczętach z Nowolipek" z 1985 roku. Największą popularność przyniosły jej role Barbary Wolańskiej w filmach "Kogel-mogel" (1988) i "Galimatias" (1989) oraz Ilony Clark-Kowalskiej w serialu "Złotopolscy" (lata 1998-2010). Za główną rolę w filmie "Bellissima" (2001) zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Wiosną 2015 roku wzięła udział w trzeciej edycji "Tańca z Gwiazdami" telewizji Polsat. W parze z Janem Klimentem odpadła w dziewiątym odcinku, zajmując ostatecznie czwarte miejsce. Wiosną 2024 roku powróciła do programu jako jurorka czternastej edycji. Uczestników ocenia w panelu sędziowskim razem z Iwoną Pavlović, Rafałem Maserakiem i Tomaszem Wygodą, kontynuując tę rolę w kolejnych sezonach show realizowanych w latach 2024-2026. Zasiadła łącznie w 5 edycjach.

Ewa Kasprzyk wylatuje z "Tańca z Gwiazdami"? Rafał Maserak mówi wprost!

Ewa Kasprzyk odchodzi z "Tańca z Gwiazdami". Znamy w końcu powód?

Fani już wcześniej krytykowali podejście Ewy Kasprzyk do jej udziału w programie. Według nich, aktorka miała często niewybredne żarty, a niektóre z nich były momentami niesmaczne. Apelowali oni do Edwarda Miszczaka o natychmiastową zmianę w jury. I stało się. W czerwcu 2026 roku na "Super Expressie" pisaliśmy o odejściu Ewy Kasprzyk z "Tańca z Gwiazdami". Jak wyraźnie i tak zaznaczała - nie została zwolniona, to ona podjęła decyzję o zakończeniu współpracy.

Choć początkowo aktorka dokładnie nie komentowała swojego odejścia, gdy to już zrobiła, zrzuciła na swój zajęty grafik. Nie do końca odpowiadała jej zajętość w konkretnym czasie. W rozmowie z Wirtualną Polską przedstawiła jednak trochę inną wersję, która pokazuje, że mogło być więcej powodów odejścia Ewy Kasprzyk z "Tańca z Gwiazdami".

- To była świadoma decyzja, że to nie jest mój vibe. Wolałabym tańczyć niż znaleźć się za stołem […] To jest bardzo dobra decyzja, bo jestem uwolniona od czegoś, od świata, który nie był moją bajką. To inny rodzaj gry. Wspaniały oczywiście, nabierający rozmachu dzięki Edwardowi Miszczakowi. Nowe pomysły, nowe twarze… Kibicuję im bardzo, ale nie tak, żebym tam siedziała co chwilę na widowni - skomentowała Ewa Kasprzyk.

Już wcześniej wspominano o możliwym konflikcie z produkcją, ale do tego aktorka nigdy się nie odniosła. Tak samo jak Polsat.

24