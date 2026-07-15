Razem, a jednak osobno. Wiśniewski i Mandaryna żyją na dwa domy

Maksymilian Kluziewicz
2026-07-15 5:20

Cała Polska żyje aktualnie niespodziewanym powrotem Michała Wiśniewskiego do Mandaryny. Wokalista potwierdził doniesienia o zejściu się z byłą żoną za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak udało nam się ustalić, byli małżonkowie nie podjęli jeszcze decyzji o zamieszkaniu pod jednym dachem. Dopiero odnajdują się w nowej - zaskakującej również dla ich dzieci - rzeczywistości.

Powrót Michała Wiśniewskiego do Mandaryny można śmiało uznać już za jedno z największych medialnych wydarzeń roku. O powrocie słynnej "power couple" lat 2000 spekulowano od miesięcy. Lider Ich Troje dopiero teraz postanowił położyć kres przypuszczeniom, oznajmiając, że rzeczywiście ponownie związał się z Martą Wiśniewską - swoją drugą żoną i matką jego najstarszych dzieci: Xaviera i Fabienne. 

Jestem z Mandaryną i "zdradziłem z nią Polę". Nie wiem, w styczniu, nie wiem, kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy - mówił na udostępnionym w sieci nagraniu. 

Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Syn pary komentuje

Same pociechy Wiśniewskich nie kryły zaskoczenia takim obrotem spraw. W rozmowie z serwisem ESKA.pl Xavier przyznał, że był to dla niego i jego siostry spory szok, jednak oboje mocno trzymają kciuki za rodziców. 

Był to dla nas szok, ale super widzieć ich szczęśliwych, a tak jest, gdy są przy sobie. Trzymam za nich mocno kciuki, na pewno na razie roznieśli internet - przyznał w wywiadzie.

Wszystko wskazuje na to, że sami zainteresowani próbują jeszcze odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Powrót Wiśniewskiego i Mandaryny stał się faktem zaledwie kilka tygodni temu, co potwierdził syn pary. Nieoficjalnie udało nam się też dowiedzieć, że zakochani wciąż żyją na dwa domy. 

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Wiśniewski i Mandaryna. Razem, a jednak osobno

Wielki powrót do siebie po 21 latach od zakończenia małżeństwa wymaga ostrożności. Według informacji, do jakich dotarliśmy, Michał i Marta, mimo że mają świetne relacje, co dało się zauważyć chociażby podczas ich wspólnego występu na Sylwestrze w Katowicach, nie podjęli jeszcze decyzji o ponownym zamieszkaniu ze sobą. Na ten i inne poważniejsze kroki przyjdzie dopiero pora. Nie jest jednak tajemnicą, że zarówno Michał, jak i Marta żyją aktualnie pod jednym dachem ze swoimi mamami.

Ja Grażynkę bardzo lubię. (...) Nie pamiętam, żeby między nami były jakieś spięcia. Ludzie powinni mniej siebie oceniać, a więcej dawać przyzwolenia sobie, że się potykamy i ważnym jest, żebyśmy potrafili wstać - mówiła Mandaryna o byłej teściowej w rozmowie z dziendobry.tvn.pl.

Michał Wiśniewski obejmuje Mandarynę w barze przy ogniu. O powrocie pary po latach przeczytasz na SE.
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Michał Wiśniewski
MANDARYNA