Teresa Lipowska kończy 89 lat. Gwiazda "M jak miłość" emanuje energią i inspiruje tysiące Polek! - ZDJĘCIA

Teresa Lipowska kończy 89 lat. Wciąż jest aktywna zawodowo, choć przyznaje, że na planie nie spędza już tyle czasu, co niegdyś

Teresa Lipowska urodziła się 14 lipca 1937 roku w Warszawie. W roku 1957 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową w Łodzi, ale swój aktorski debiut zaliczyła jeszcze w latach '40, gdy w wieku zaledwie 9 lat zagrała w w spektaklu "Za siedmioma górami" w Teatrze Lutnia w Łodzi. W 1950 roku pojawiła się zaś na ekranie w filmie Leonarda Buczkowskiego z 1950 roku "Pierwszy start", gdzie zagrała małą rólkę.

W 2000 roku związała się zaś z jednym z najpopularniejszych seriali, jakie widziała polska telewizja - "M jak miłość". Barbara Mostowiak to prawdziwa ikona telenoweli, bez której widzowie nie wyobrażają sobie seansu. I na obecną chwilę nie muszą, bo mimo 89 lat na karku, Teresa Lipowska pozostaje aktywna zawodowo, a wigoru i energii mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka po fachu. Teresa Lipowska nie ukrywa jednak, że zdrowie nieco jej doskwiera. "Mentalnie czuję się znakomicie, jeszcze nie zapominam i mówię do rzeczy. Fizycznie już jest gorzej, mierzę się z bólem kręgosłupa i innymi starczymi dolegliwościami. Tak być musi, nie ma co się na to skarżyć. Nikt nie cofnie mi lat" - przyznała w ubiegłym roku w rozmowie z Plejadą.

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Aktorka ujawniła, że na planie zdjęciowym "M jak miłość" spędza już znacznie mniej czasu niż niegdyś, niemniej cała ekipa "Emki" mocno ją wspiera.

Kiedyś plan serialu był moim drugim domem, bo miałam tak dużo dni zdjęciowych. Łączą mnie bardzo sympatyczne stosunki z aktorami, członkami ekipy technicznej, ludźmi z działu administracji. Wiem, że jestem lubiana, chciana, że mogę sobie pogadać - skwitowala.

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Nie tylko "M jak miłość"

Choć rola Barbary Mostowiak w "M jak miłość" to jej najbardziej rozpoznawalna rola, Teresa Lipowska zagrała w szeregu filmów i seriali, a także występowała na deskach teatru i w legendarnym kabarecie "Dudek". Na ekranir oglądaliśmy ją w takich produkcjach jak: "Noce i dnie", "Lalka", "Matki, żony i kochanki", "Tato", "Blisko, coraz bliżej" i "Rodzina Połanieckich".

Wciąż pielęgnuje pamięć po zmarłym mężu

Prywatnie Teresa Lipowska jest wdową. W ciągu swojego 89-letniego życia była dwukrotnie zamężna - wpierw z operatorem filmowym Aleksandrem Lipowskim, z którym rozwiodła się w 1960 roku, trzy lata po ślubie; później zaś z aktorem Tomaszem Zaliwskim, z którym doczekała się syna Marcina. Ich małżeństwo zakończyła śmierć mężczyzny w 2006 roku.

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