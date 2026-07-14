Bad Bunny przyciągnął na koncert zastęp gwiazd. Lewandowska w samym staniku, Tarnowska niczym na Coachellę - ZDJĘCIA

Bad Bunny na PGE Narodowym

Bad Bunny, a właściwie Benito Antonio Martínez Ocasio, to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk świata muzyki. "Król latynoskiego trapu" i laureat nagrody Grammy, który zachwycił cały świat występem na tegorocznym Super Bowl, po raz pierwszy zawitał do Polski. Jego koncert na PGE Narodowym w Warszawie szybko stał się jednym z największych wydarzeń tego lata i przyciągnął fanów z całego kraju. A także, rzecz jasna, zastęp gwiazd polskiego show-biznesu.

Bad Bunny - największe hity latynoskiej supergwiazdy

Gwiazdy na koncercie Bad Bunny'ego w Warszawie

Jak na gigantyczny koncert przystało, nie mogło zabraknąć wszelkiej maści celebrytów. Na warszawskim Stadionie Narodowym pojawiła się m.in Anna Lewandowska, która widać korzysta z każdej chwili radości przed przeprowadzką za ocean, która wzbudziła niedawno sporo kontrowersji. "Lewa" postawiła na bardzo casualową, acz odważną kreację, prezentując się w szortach i kolorowym biustonoszu.

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Na koncercie Bad Bunny'ego pojawili się też m.in. Maciej Kurzajewski z synem Julianem, stała bywalczyni tego typu eventów Maffashion - w szortach i jasnej kamizelce bez rękawów, Ciocia Liestyle w fioletowej cekinowej kreacji, Magdalena Tarnowska wystrojona niczym na festiwal muzyczny Coachella, Rozalia Roszyk eksponująca ciążowy brzuszek, Hanna Turnau w białej koronkowej sukience z mocnym akcentem wysokich czarnych kowbojek, Daria Szyta w obcisłym czarnym kombinezonie i Fagata w kusej mini w wężowy print.

Kreacje gwiazd na koncercie Bad Bunny'ego - obejrzyj zdjęcia w galerii

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