Bad Bunny przyciągnął na koncert zastęp gwiazd. Lewandowska w samym staniku, Tarnowska niczym na Coachellę - ZDJĘCIA

Kasia Kowalska
2026-07-14 21:36

Pierwszy koncert Bad Bunny'ego w Warszawie to nie tylko wielkie wydarzenie muzyczne, ale też szansa dla gwiazd na zaprezentowanie wystrzałowych kreacji. Na PGE Narodowym pojawiła się masa polskich celebrytów, w Anna Lewandowska, Maciej Kurzajewski z synem oraz stała bywalczyni koncertów i festiwali muzycznych, Maffashion.

Anna Lewandowska na trybunach stadionu. Obok Maffashion w samochodzie. O gwiazdach na koncercie przeczytasz na SE.
Autor: Instagram/ Instagram

Bad Bunny na PGE Narodowym

Bad Bunny, a właściwie Benito Antonio Martínez Ocasio, to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk świata muzyki. "Król latynoskiego trapu" i laureat nagrody Grammy, który zachwycił cały świat występem na tegorocznym Super Bowl, po raz pierwszy zawitał do Polski. Jego koncert na PGE Narodowym w Warszawie szybko stał się jednym z największych wydarzeń tego lata i przyciągnął fanów z całego kraju. A także, rzecz jasna, zastęp gwiazd polskiego show-biznesu.

Bad Bunny - największe hity latynoskiej supergwiazdy

Gwiazdy na koncercie Bad Bunny'ego w Warszawie

Jak na gigantyczny koncert przystało, nie mogło zabraknąć wszelkiej maści celebrytów. Na warszawskim Stadionie Narodowym pojawiła się m.in Anna Lewandowska, która widać korzysta z każdej chwili radości przed przeprowadzką za ocean, która wzbudziła niedawno sporo kontrowersji. "Lewa" postawiła na bardzo casualową, acz odważną kreację, prezentując się w szortach i kolorowym biustonoszu.

PRZECZYTAJ TEŻ: Natasza Urbańska robi szpagat stojąc na głowie. Gorące wygibasy zachwyciły fanów

Na koncercie Bad Bunny'ego pojawili się też m.in. Maciej Kurzajewski z synem Julianem, stała bywalczyni tego typu eventów Maffashion - w szortach i jasnej kamizelce bez rękawów, Ciocia Liestyle w fioletowej cekinowej kreacji, Magdalena Tarnowska wystrojona niczym na festiwal muzyczny Coachella, Rozalia Roszyk eksponująca ciążowy brzuszek, Hanna Turnau w białej koronkowej sukience z mocnym akcentem wysokich czarnych kowbojek, Daria Szyta w obcisłym czarnym kombinezonie i Fagata w kusej mini w wężowy print. 

Kreacje gwiazd na koncercie Bad Bunny'ego - obejrzyj zdjęcia w galerii 

Polskie gwiazdy na koncercie Bad Bunny'ego. Lewandowska w samym staniku, Tarnowska niczym na Coachellę
Galeria zdjęć 28

PRZECZYTAJ TEŻ: Fanki Bad Bunny'ego oszalały! Nie do wiary co przyniosły na koncert

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Hanna Turnau
EDYTA PAZURA
FAGATA
Maciej Kurzajewski
MAFFASHION
Bad Bunny