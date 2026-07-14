Natasza Urbańska robi szpagat stojąc na głowie. Gorące wygibasy zachwyciły fanów

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-14 18:34

Natasza Urbańska po raz kolejny udowodniła, że granice elastyczności praktycznie dla niej nie istnieją. Artystka opublikowała w mediach społecznościowych efektowne nagranie, na którym wykonuje szpagat, stojąc na głowie. Popis gwiazdy zachwycił fanów, którzy nie szczędzili jej komplementów i byli pod wrażeniem formy 48-latki.

Natasza Urbańska jest gwiazdą najwyższego formatu. Żona Janusza Józefowicza jako młodziutka dziewczyna, w 1993 roku związała się z teatrem muzycznym Studio Buffo. Wystąpiła tam m.in. w głównych rolach w spektaklach "Metro" i "Polita.

Urbańska - artystka wszechstronna

Rola Silene Arbekajte w serialu "Fala zbrodni" przyniosła Nataszy Urbańskiej ogólnopolską popularność. Natasza Urbańska w 2009 roku wydała swój debiutancki album o nazwie "Hity Buffo vol. 1 - Natasza Urbańska". Jako artystka wszechstronna gra w filmach, śpiewa, tańczy i jest super mamą 17-letniej Kaliny. Teraz artystka dała popis i świetny przykład nie tylko córce, ale wszystkim paniom w każdym wieku!

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Żona Janusza Józefowicza w międzyczasie spełniła też swoje największe marzenie. Natasza Urbańska nie kryła wzruszenia podczas festiwalu filmowego w Cannes w 2026 roku. Artystka po raz pierwszy pojawiła się na słynnym czerwonym dywanie i przyznała, że to moment, o którym marzyła od dziecka. 48-letnia gwiazda przyznała, że długo czekała na tę chwilę.

Szpagat na głowie to dopiero początek!

Teraz szczęśliwa Natasza Urbańska po prostu stoi sonie w blasku słońca na głowie i robi takie figury, że ludzie "podnoszą szczęki z podłogi"! 

Fani Nataszy Urbańskiej dosłownie oszaleli na widok wygibasów artystki. Nic dziwnego, mama 17-latki jest tak zgrabna elastyczna, że niejedna nastolatka może jej pozazdrościć!

Mam Talent ?

- napisała pod filmem artystka. 

Do tańca i do różańca

Kobieto wielu talentów!

Natasza jesteś Kot!

Pani Natasza jest śliczna utalentowana aktorka ,piekielnie zdolna bestia ,uwielbiam

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Natasza Urbańska w srebrnym kostiumie. Obok wstawka ze szpagatem na głowie. O jej formie przeczytasz na SE.
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JANUSZ JÓZEFOWICZ
Natasza Urbańska