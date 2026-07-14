Gwiazdy na polskiej premierze "Odysei" Nolana. Tylko jedna celebrytka zrozumiała motyw przewodni

Polska premiera Odysei Christophera Nolana. Jak wyglądały gwiazdy na czerwonym dywanie?

To dzieło wzbudzało wielkie emocje już w trakcie kompletowania obsady aktorskiej i fani czekali na nie od dawna. Najnowszy projekt Christophera Nolana, reżysera stojącego za sukcesem "Incepcji" i "Dunkierki", to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń branży filmowej w tym roku. Nic więc dziwnego, że warszawski pokaz przyciągnął prawdziwą plejadę znanych twarzy. Przed fotoreporterami zaprezentowali się między innymi: Maja Hyży, Filip Bobek, Julia Chatys, Monika Goździalska, Jacek Kopczyński, Katarzyna Zawadzka, Mateusz Banasiuk, a także Nicol i Bart Pniewscy. Ich kreacje można ocenić w dołączonej do artykułu galerii zdjęć.

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Odyseja Nolana w technologii IMAX. Gwiazdorska obsada nowej ekranizacji

Christopher Nolan powraca na ekrany po sukcesie "Oppenheimera", który przyniósł mu statuetki Oscara, serwując widzom kolejną epicką produkcję. Tym razem na warsztat wziął klasyczny tekst Homera, będący jednym z filarów zachodniej literatury. Fabuła śledzi losy króla Itaki, Odyseusza, który po zakończeniu wojny w Troi pokonuje liczne przeszkody na drodze do swojej ojczyzny. Choć kino zna już wiele adaptacji tego mitu, ta wersja wyróżnia się nowoczesnym podejściem i wykorzystaniem formatu IMAX do opowiedzenia antycznej historii.

W obsadzie nowej wizji "Odysei" znalazły się największe nazwiska Hollywood. Na ekranie pojawią się m.in. Tom Holland, Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson i Charlize Theron. Film zadebiutuje na ekranach polskich kin w najbliższy piątek, 17 lipca.

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