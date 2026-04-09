Kto zarobi najwięcej na koncertach? Jusia, Wyszkoni, Kwiatkowski... Ale królowa jest tylko jedna! Ujawniamy

Koncerty gwiazd 2026. Kto zarobi najwięcej?

Lato to okres żniw nie tylko dla rolników, ale także dla polskich gwiazd piosenki. To wtedy w całym kraju odbywają się plenerowe imprezy, podczas których bawią ludzi swoimi hitami. Polskę wzdłuż i wszerz zjedzie w tym roku nie kto inny jak Maryla Rodowicz. Artystka, mimo swojego wieku, nie zwalnia tempa. Zamierza śpiewać do końca świata i o jeden dzień dłużej! Właśnie ogłosiła, że do końca roku zagra co najmniej 45 koncertów. Za każdy z nich zainkasuje ok. 50 tys. zł, więc wzbogaci się o 2,25 mln zł. Oczywiście do podziału z całym zespołem, ale to i tak ogromna kasa!

Maryla Rodowicz najlepsza w koncertach. Kto jej zagraża?

Ze sceny nie zamierza też schodzić kolejny tytan - zespół Lady Pank. W tym roku będą koncertować nie tylko w Polsce, ale też na wyspach brytyjskich. Łącznie zagrają aż 27 koncertów, a że inkasują między 60 a 70 tys. zł za jeden, zyskają ponad 1,7 mln zł.

Kolejny na naszej liście jest Dawid Kwiatkowski (30 l.) - prawdziwy rekordzista, jeśli chodzi o liczbę koncertów. Zagra ok. 55 koncertów. Życząc sobie "jedyne" 40 tys. zł za występ, Dawid zarobi ponad 2 mln zł. Tuż za nim jest Justyna Steczkowska (53 l.). Po Eurowizji podniosła ceny swoich koncertów. Zagra 44 koncerty po 35 tys. zł, więc zarobi ponad 1,5 mln.

Wśród czołowych artystów tego roku pojawia się też Anna Wyszkoni (45 l.), która świętuje 30-lecie. Zagra prawie 30 koncertów i zarobi na nich ok. 980 tys. zł. W tym roku nieźle zarobią też Małgorzata Ostrowska (67 l.), zespoły Ich Troje i nieśmiertelny Bajm.

