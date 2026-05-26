Dzień Matki pełen emocji! Oliwia Bieniuk pokazała ukochaną mamę na rodzinnym zdjęciu

Dzień Matki to moment, w którym w sieci regularnie pojawiają się rodzinne fotografie, wspomnienia i emocjonalne wpisy. Gwiazdy chętnie pokazują wtedy bardziej prywatną stronę swojego życia, dzieląc się historiami związanymi z najbliższymi. W tym roku do grona osób publikujących szczególne wspomnienia dołączyła także Oliwia Bieniuk. Córka Anny Przybylskiej od lat znajduje się w centrum zainteresowania mediów, jednak tym razem zdecydowała się na wyjątkowo intymny gest. Sięgnęła do rodzinnego archiwum i pokazała zdjęcie, które dla niej ma szczególne znaczenie.

Wzruszający gest Oliwii Bieniuk. Jedno zdjęcie wystarczyło

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Oliwia Bieniuk opublikowała fotografię, na której widać ją w towarzystwie mamy. Kadr przedstawia Annę Przybylską w wakacyjnej scenerii nad morzem, gdzie spędzała czas z dziećmi. Zdjęcie nie zostało opatrzone długim opisem. Aktorka zdecydowała się jedynie na symbol serca. Ten prosty gest wystarczył, by oddać więź, jaka łączyła ją z mamą.

Anna Przybylska zmarła po ciężkiej chorobie nowotworowej trzustki, z którą zmagała się przez dłuższy czas. Jej odejście wstrząsnęło nie tylko rodziną, ale również fanami i całym środowiskiem filmowym w Polsce. Aktorka pozostawiła trójkę dzieci, a jej historia do dziś budzi ogromne emocje.

Dla Oliwii Bieniuk pamięć o mamie pozostaje niezwykle ważna. Każda taka publikacja w mediach społecznościowych pokazuje, że mimo upływu lat wciąż pielęgnuje wspomnienia i nie zapomina o wspólnie spędzonych chwilach. Widać, że relacja z Anną Przybylską pozostaje dla niej jednym z najważniejszych elementów życia.

