Oliwia Bieniuk pokazała braci. Tak dziś wyglądają dorosłe dzieci Anny Przybylskiej

Na fotografiach widać Oliwię - najstarszą córkę Ani Przybylskiej i Jarosława Bieniuka w towarzystwie braci – Jana i Szymona – którzy dziś są już niemal dorosłymi mężczyznami. I to właśnie ten widok najbardziej poruszył internautów. Jeszcze niedawno kojarzeni byli jako mali chłopcy u boku uwielbianej aktorki. Dziś stoją obok siostry niemal ramię w ramię, a różnica wzrostu i dojrzałość tylko podkreślają, jak szybko minął czas.

Pod zdjęciami natychmiast pojawiły się komentarze pełne wzruszenia. Internauci zwracają uwagę nie tylko na to, jak bardzo się zmienili, ale też jak bardzo przypominają swoją mamę. W oczy rzuca się podobieństwo – szczególnie w rysach twarzy i uśmiechu. Wielu fanów nie ma wątpliwości, że geny Anny Przybylskiej są tu wyjątkowo silne.

"Jak oni wyrośli!" "Ale podobni do mamy" "Nie mogę uwierzyć, że to już dorośli chłopcy"

– to tylko część reakcji, które pojawiły się pod postem.

Od dzieciństwa do dorosłości na oczach całej Polski

Gdy Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku, Oliwia miała niespełna 12 lat, Szymon 8, a najmłodszy Jaś zaledwie 3 lata. Dziś ta trójka to już zupełnie inni ludzie – Oliwia ma 23 lata, Szymon 20, a Jan 15. To właśnie ta perspektywa najbardziej porusza fanów. Dla wielu wciąż są "dziećmi Ani Przybylskiej", a tymczasem wyrośli na młodych ludzi, którzy coraz śmielej pokazują się światu. W przypadku Oliwii publiczność miała już okazję obserwować jej pierwsze kroki w mediach i show-biznesie, ale widok dorastających braci wciąż działa na wyobraźnię i mocno uruchamia wspomnienia.

Dzieci Anny Przybylskiej trzymają sie razem

Kadry są proste, bez zbędnej stylizacji – spacer, natura, swobodna atmosfera. I może właśnie dlatego robią tak duże wrażenie. Nie ma tu pozowania pod idealny kadr, jest za to autentyczność i bliskość. Na jednym ze zdjęć widać Oliwię z braćmi na łonie natury, na innym – bardziej prywatny moment, pełen śmiechu i luzu. To właśnie te drobne detale sprawiają, że całość nabiera wyjątkowego charakteru. Nie są to wystudiowane fotografie pod publikę, tylko rodzinne ujęcia, które wyglądają jak zatrzymana na chwilę codzienność.

Choć od śmierci Anny Przybylskiej minęło już wiele lat, jej obecność wciąż jest wyczuwalna w takich chwilach. Zdjęcia dzieci, które dorosły na oczach całej Polski, automatycznie przywołują wspomnienia o aktorce. Dla wielu osób Przybylska wciąż pozostaje symbolem naturalności, ciepła i niezwykłej energii. Nic więc dziwnego, że każdy nowy rodzinny kadr z udziałem jej dzieci budzi tyle emocji. Internauci widzą nie tylko rodzeństwo Bieniuków, ale też ślad po kobiecie, którą publiczność po prostu szczerze pokochała.

I choć dziś każde z nich idzie własną drogą, jedno pozostaje niezmienne – ogromna sympatia, jaką darzą ich internauci. Te zdjęcia to nie tylko rodzinny kadr. To małe przypomnienie, że czas płynie nieubłaganie – ale pewne emocje zostają na zawsze.

